Принципиальное противостояние: сборная России сражается с командой США в полуфинале ЮЧМ по хоккею
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27 апреля 2019
Очень опасный момент смогли создать американцы в самом конце периода. Хьюз бросал с пятака, но промахнулся. На этом завершился первый период полуфинального матча юниорского чемпионата мира. Пока сборные России и США не смогли открыть счёт. Перерыв. (20')
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И снова удаление в составе сборной России. Николай Буренов отдохнёт ближайшие две минуты. Это значит, что второй период россияне начнут в меньшинстве, если сумеют сохранить свои ворота в неприкосновенности. (20')
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И ещё одна опасная атака в исполнении сборной России. Спиридонов получил передачу на пятаке и мог забросить, но Найт сыграл отлично. Команды в равных составах. (19')
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Появление четвёртого хоккеиста приободрило россиян. Подопечные Филатова провели опасную атаку и могли отличиться в меньшинстве. Найт спас. (18')
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Четвёртый игрок российской сборной появляется на льду. Почти полторы минуты осталось играть в неравных составах. (18')
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Очень опасный момент. Хьюз оказался на острие атаки и имел отличный шанс поразить ворота Аскарова. Российский голкипер сыграл блестяще. (18')
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Опасный бросок Колфилда. Джудд получил шайбу недалеко от ворот Аскарова и попытался бросить в ближний угол. Мимо. Россиянам осталось играть втроём всего 19 секунд. (17')
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Крайне несвоевременное удаление у сборной России. Хуснутдинов получает две минуты штрафа за задержку соперника, и россияне остаются втроём. (17')
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Россияне провели начало встречи очень уверенно, но потом стали слишком часто нарушать правила. Правда, и в меньшинстве подопечным Филатова удалось создать опасный момент у ворот Найта. Чистяков опасно бросал из круга вбрасывания. Мимо. (16')
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Снова сборная России в меньшинстве. Рогов отправился на скамейку штрафников за атаку игрока, не владеющего шайбой. (16')
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