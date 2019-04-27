Принципиальное противостояние: сборная России сражается с командой США в полуфинале ЮЧМ по хоккею

Сборная России играет с национальной командой США в полуфинале юниорского чемпионата мира по хоккею для игроков не старше 18 лет. В случае успеха подопечные Владимира Филатова впервые за десять лет выйдут в финал турнира. Ранее команды уже встречались на групповом этапе. Тогда победа досталась американским хоккеистам — 6:3. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию из шведского Эрншёльдсвика.