Сборная России победила Словакию на старте ЮЧМ по хоккею

Сборная России одержала победу над национальной командой Словакии в матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею 2019 года в шведских городах Умео и Эрншельдсвик.

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Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу россиян. Победу сборной России принесли шайбы Ильи Николаева, Родиона Амирова, Максима Грошева, Марата Хуснутдинова и Арсения Грицюка, оформившего дубль. Словакия ответила двумя шайбами Максима Чайковича и голом Мартина Хромьяка. Следующим соперником российской команды станет сборная Латвии. Матч пройдёт 20 апреля. Ранее сообщалось, что тренер голкиперов сборной России оценил конкуренцию за место в составе на ЧМ-2019.