Сборная России победила Словакию на старте ЮЧМ по хоккею
- @russiahockey
Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу россиян.
Победу сборной России принесли шайбы Ильи Николаева, Родиона Амирова, Максима Грошева, Марата Хуснутдинова и Арсения Грицюка, оформившего дубль.
Словакия ответила двумя шайбами Максима Чайковича и голом Мартина Хромьяка.
Следующим соперником российской команды станет сборная Латвии. Матч пройдёт 20 апреля.
Ранее сообщалось, что тренер голкиперов сборной России оценил конкуренцию за место в составе на ЧМ-2019.