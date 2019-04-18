Сборная России победила Словакию на старте ЮЧМ по хоккею

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Сборная России одержала победу над национальной командой Словакии в матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею 2019 года в шведских городах Умео и Эрншельдсвик.
Сборная России победила Словакию на старте ЮЧМ по хоккею
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Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу россиян.

Победу сборной России принесли шайбы Ильи Николаева, Родиона Амирова, Максима Грошева, Марата Хуснутдинова и Арсения Грицюка, оформившего дубль.

Словакия ответила двумя шайбами Максима Чайковича и голом Мартина Хромьяка.

Следующим соперником российской команды станет сборная Латвии. Матч пройдёт 20 апреля.

Ранее сообщалось, что тренер голкиперов сборной России оценил конкуренцию за место в составе на ЧМ-2019.

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