Тренер голкиперов сборной России оценил конкуренцию за место в составе на ЧМ-2019

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Тренер голкиперов сборной России и СКА Рашит Давыдов в беседе с газетой «Известия» оценил конкуренцию за место в составе национальной команды на чемпионат мира — 2019.
Тренер голкиперов сборной России оценил конкуренцию за место в составе на ЧМ-2019
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«Соглашусь с мнением, что за время моей работы в сборной сейчас у нас сильнейший подбор вратарей. Есть из кого выбирать — собралась приличная когорта голкиперов», — заявил он.

По его словам, много голкиперов как среди тех, кто давно о себе заявил, так и среди тех, кто помоложе и подтягивался к лидерам.

Как добавил Давыдов, он рад за ребят, что они играют в хороший хоккей и показывают высокий уровень.

Ранее голкипер клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев оценил свои шансы сыграть за сборную России на чемпионате мира.

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