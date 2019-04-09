Голкипер «Рейнджерс» Георгиев оценил свои шансы сыграть за сборную России на ЧМ по хоккею

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев в беседе с газетой «Известия» оценил свои шансы сыграть за сборную России на чемпионате мира по хоккею.

«У меня осталось всего несколько игр до конца сезона, а официального приглашения в сборную пока не было. Но я свою позицию уже обозначил. Готов поехать в национальную команду», — заявил он.

По его словам, тренеры об этом знают, всё зависит от них.

Ранее 23-летний Георгиев не привлекался к выступлениям за национальную сборную, но принимал участие в молодёжном чемпионате мира 2016 года, где российские хоккеисты завоевали серебряные медали.

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ, который россиянин начинал в статусе сменщика шведского голкипера Хенрика Лундквиста, Георгиев отыграл 33 матча, отразив 91,4% бросков по своим воротам и пропуская в среднем 2,91 шайбы за игру. «Рейнджерс» не квалифицировался в розыгрыш Кубка Стэнли, заняв 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 78 очками в активе.