Голкипер «Рейнджерс» Георгиев может сыграть за сборную России на ЧМ по хоккею

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев может сыграть за сборную России на ближайшем чемпионате мира, который пройдёт в мае 2019 года в Словакии.

Об этом посредством своей страницы в социальной сети Twitter сообщил обозреватель издания New York Post Ларри Брукс.

Ранее 23-летний Георгиев не привлекался к выступлениям за национальную сборную России, но принимал участие в молодёжном чемпионате мира 2016 года, где отечественные хоккеисты завоевали серебряные медали.

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ, который россиянин начинал в статусе сменщика звёздного шведского голкипера Хенрика Лундквиста, Георгиев отыграл 33 матча, отразив 91,4% бросков по своим воротам и пропуская в среднем 2,91 шайбы за игру. «Рейнджерс» Александра не квалифицировались в розыгрыш Кубка Стэнли, заняв с 78 очками в активе 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» планируют подписать контракты с российскими хоккеистами Игорем Шестёркиным и Виталием Кравцовым.