Клуб НХЛ «Рейнджерс» намерен подписать контракты с россиянами Шестёркиным и Кравцовым
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Об этом посредством своей страницы в социальной сети Twitter сообщил обозреватель официального сайта НХЛ Дэн Розен со ссылкой на генерального менеджера «Рейнджерс» Джеффа Гортона.
23-летний Шестёркин, в настоящее время выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за санкт-петербургский СКА, был выбран «Рейнджерс» в четвёртом раунде драфта НХЛ 2014 года. 19-летнего Кравцова клуб из Нью-Йорка задрафтовал в 2018 году, выбрав форварда под общим девятым номером.
По словам Гортона, «Рейнджерс» постараются заключить сделки с обоими хоккеистами уже летом 2019 года, чтобы Шестёркин и Кравцов прошли с командой полноценную подготовку к следующему сезону.
Ранее сообщалось, что НХЛ может продлить дисквалификацию российского защитника Вячеслава Войнова, права на которого принадлежат «Лос-Анджелес Кингз».