СМИ: НХЛ намерена продлить дисквалификацию Войнова

Национальная хоккейная лига (НХЛ) намерена продлить срок дисквалификации российского защитника Вячеслава Войнова.

По информации Sportsnet, руководство лиги, рассмотрев дело россиянина, дисквалифицированного за домашнее насилие в 2015 году, намерено увеличить срок отстранения 29-летнего хоккеиста.

Отмечается, что большим вопросом является возможность обжалования предстоящего вердикта.

В 2015 году Войнов был дисквалифицирован за нанесение побоев жене, после чего уехал из США и начал выступать за санкт-петербургский СКА, с которым отказался продлевать контракт перед сезоном-2018/19, чтобы попытаться вернуться в Северную Америку.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров впервые в карьере выиграл «Арт Росс Трофи».