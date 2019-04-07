СМИ: НХЛ намерена продлить дисквалификацию Войнова

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) намерена продлить срок дисквалификации российского защитника Вячеслава Войнова.
СМИ: НХЛ намерена продлить дисквалификацию Войнова
  • РИА Новости

По информации Sportsnet, руководство лиги, рассмотрев дело россиянина, дисквалифицированного за домашнее насилие в 2015 году, намерено увеличить срок отстранения 29-летнего хоккеиста.

Отмечается, что большим вопросом является возможность обжалования предстоящего вердикта.

В 2015 году Войнов был дисквалифицирован за нанесение побоев жене, после чего уехал из США и начал выступать за санкт-петербургский СКА, с которым отказался продлевать контракт перед сезоном-2018/19, чтобы попытаться вернуться в Северную Америку.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров впервые в карьере выиграл «Арт Росс Трофи».

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