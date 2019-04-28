«Проявили характер»: юниорская сборная России по хоккею вышла в финал чемпионата мира

Юниорская сборная России по хоккею впервые за десять лет пробилась в финал чемпионата мира. Путёвку на главный матч турнира команде Владимира Филатова принесла победа над сборной США, которую российские хоккеисты одержали в серии послематчевых буллитов. Результаты выступления команды уже признаны руководством ФХР положительными, однако хоккеисты и тренерский штаб команды заявили, что намерены биться за золотые награды.

Юниорский чемпионат мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет, проходящий в Швеции, уже стал самым успешным для сборной России за последние десять лет. В полуфинале подопечные Владимира Филатова обыграли национальную команду США и теперь поборются за главный трофей турнира.

Россияне очень активно начали первый период и обрушили шквал атак на ворота Спенсера Найта. К середине стартового отрезка встречи в активе отечественных хоккеистов значилось десять бросков в створ, в то время как у их оппонентов — всего четыре. Настрой подопечных Филатова сбили частые и невынужденные удаления. Так, за первые 20 минут они заработали пять малых штрафов, но звёздно-полосатые так и не смогли огорчить Ярослава Аскарова.

Готов фотоотчёт с сегодняшнего матча юниорского чемпионата мира, в котором наша сборная обыграла американцев (3:2Б), обеспечив себе выход в финал турнира: https://t.co/Q7GUPn4zeU



Листаем, гордимся 🙌🏻 pic.twitter.com/uCIJs3Ol8y — Хоккей России (@russiahockey) 27 апреля 2019 г.

Второй период прошёл уже с преимуществом американцев, но завершился для них холодным душем. Подопечные Джона Врублевски заработали очередное большинство, но пропустили молниеносную контратаку, результативную точку в которой поставил Родион Амиров.

Самым насыщенным получился третий отрезок встречи. Джудду Колфилду потребовалось лишь три минуты, чтобы дважды зажечь своё имя на табло и вывести команду вперёд. Но удержать победный счёт главным фаворитам первенства планеты не удалось. Семён Чистяков оставил не у дел Найта и перевёл игру в овертайм.

В дополнительное время команды обошлись без голов, а победитель противостояния определился в серии буллитов. Из-за нехватки опыта юные хоккеисты допускали много технического брака, раз за разом упуская шайбу с крюка. Не дрогнул лишь тот же Амиров — он уверенно переиграл Найта и принёс сборной России первую за десять лет путёвку в финал. В последний раз отечественные хоккеисты сражались за золото в 2009 году, но разгромно уступили всё тем же американцам.

«Настраиваемся только на победу»

Достижение российских юниоров высоко оценили в Федерации хоккея России. Так, глава ФХР Владислав Третьяк отметил прогресс в развитии мирового юношеского хоккея и высказал мнение, что сверстники из США недооценили российских соперников.

«Уровень хоккея говорит о хороших тенденциях развития игры. В частности, американские сборные всех возрастов вышли на лидирующие позиции и стали обгонять канадцев. Они показывают очень хороший хоккей, так как уделяют огромное внимание молодёжному и юношескому спорту. Но и наши ребята молодцы, показали характер. Когда провожал их на турнир, сказал, что они едут сдавать экзамен и только за счёт дисциплины могут сотворит чудо и стать чемпионами», — цитирует главу российского хоккея ТАСС.

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Первый вице-президент ФХР, руководитель штаба национальной сборной Роман Ротенберг также связал успех в матче с командой США с усилиями по развитию молодёжного хоккея.

«Полуфинал с американцами уже прошёл, а решающий матч ждёт нас впереди. Мы, как и всегда, настраиваемся только на победу. Была проделана огромная системная работа на протяжении нескольких лет, и сегодня мы видим, что этот подход даёт результаты», — отметил функционер.

Кроме того, Ротенберг выразил мнение, что характер, проявленный командой в матче с США, был закалён на стадии группового этапа турнира, где сборную России постигла череда неудач.

«По ходу турнира были проблемы, но после поражений сделали правильные выводы, внесли коррективы. В полуфинале команда объединилась и стала единым целым», — заявил вице-президент ФХР.

О правильном настрое после победного полуфинала говорили и в тренерском штабе команды. Так, наставник российских юниоров Владимир Филатов отметил, что успеха в матче во многом удалось добиться за счёт рационального психологического подхода и уважения к сопернику.

«Мы знали, что США — сильная команда, и настраивались на сложную игру, какой она и получилась. Это было ясно ещё по ходу группового раунда. Там мы где-то играли хорошо, где-то похуже, но сегодня отлично действовали и американцы, и мы — всё-таки это полуфинал чемпионата мира. Сейчас главная задача тренеров и медицинского штаба — восстановить игроков к финалу, будем над этим работать», — цитирует Филатова пресс-служба ФХР.

Раскрывая секреты успеха, тренер также рассказал о детальном разборе игры американского голкипера.

«Мы детально анализировали вратаря соперника. Наш аналитический штаб подробно рассказал ребятам про его слабые стороны и уязвимые места. Так что по-особенному настраивать на буллиты никого не пришлось. Ребята знали, что нужно делать. Да, реализация не столь высокая, но тут сказались давление и ответственность. Ведь это чемпионат мира, а нашим хоккеистам всего по 17 лет», — отметил наставник юниорской сборной.

О настроении, царящем в команде после победы, рассказал автор решающего буллита и первой шайбы в матче Родион Амиров. Нападающий заявил, что для успешного выступления в финале ему и его партнёрам необходимо забыть о победе над США.

«Мы были уверены в своих силах, правильно настроились, сыграли дисциплинированно и, показав характер, добились этого успеха. Но теперь будем стараться абстрагироваться от результата полуфинального матча. Пора готовиться к финалу. Нам предстоит бороться изо всех сил и биться за золото», — цитирует форварда ТАСС.

В финальном матче, который состоится в воскресенье, 28 апреля, сборная России сыграет со сверстниками из Швеции, одержавшими победу над канадскими хоккеистами.