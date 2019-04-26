Андронов заявил, что ему хватит сил на выступления за сборную России по хоккею

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Нападающий и капитан московского хоккейного клуба ЦСКА Сергей Андронов ответил на вопрос, не скажется ли усталость в выступлениях в Кубке Гагарина на его игре за сборную России.
Андронов заявил, что ему хватит сил на выступления за сборную России по хоккею
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«Конечно, нет. Наоборот, Кубок Гагарина здорово мотивирует на дальнейшую работу. Я вообще в сборную всегда охотно езжу, а тут на этот раз такая команда собирается — ого! Тут другой вопрос: смогу ли пробиться в такую компанию? Но я буду стараться. Все идёт к тому, что чемпионат мира получится очень интересным. Будет много топовых игроков, и очень хочется поучаствовать. Мы заранее, ещё прошлым летом настраивались на 28 матчей плей-офф, поэтому сил точно хватит», — приводит слова Андронова «Советский спорт».

В нынешнем сезоне 29-летний хоккеист сыграл в 48 матчах регулярного чемпионата КХЛ и в 19 играх плей-офф, записав в свой актив 12 очков (8 + 4) и 3 (3+0) очка при показателях полезности «+20» и «+6» соответственно. ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата и завоевал Кубок Гагарина, после чего шесть игроков клуба были вызваны в сборную для подготовки к чемпионату мира.

Ранее Андронов высказался о возможном продолжении карьеры в НХЛ.

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