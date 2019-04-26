Андронов высказался о возможном продолжении карьеры в НХЛ

Капитан московского хоккейного клуба ЦСКА Сергей Андронов высказал мнение о возможности продолжения карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Интерес «Торонто»? Пока без каких-либо комментариев. Всё ещё находится в самой предварительной стадии, настолько предварительной, что и загадывать нечего», — приводит слова Андронова «Советский спорт».

Он отметил, что у него есть несколько мыслей насчёт сценариев потенциального возвращения за океан.

«И их будет ещё больше, и при возникновении вариантов мы всё это будем обсуждать — с близкими, в команде, с потенциальными работодателями. Но пока как-то конкретизировать нечего», — добавил 29-летний хоккеист.

Андронов был выбран «Сент-Луис Блюз» на драфте НХЛ 2009 года под общим 78-м номером. При этом он не сыграл ни одного матча в НХЛ, проведя два сезона в фарм-клубах.

Ранее сообщалось, что Овечкин и Кузнецов подтвердили приезд в сборную России по хоккею.