Первый финал за 10 лет: сборная России встречается со сверстниками из Швеции в финале ЮЧМ по хоккею

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Ксения Рахновская, Борислав Головин, Полина Стаменкович
Сборная России впервые с 2009 года принимает участие в финальном матче юниорского чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет. Путёвку в главную игру турнира подопечным Владимира Филатова обеспечила победа над США, которую российские юниоры одержали по буллитам. В свою очередь, шведы пробились в финал, обыграв сверстников из Канады. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Первый финал за 10 лет: сборная России встречается со сверстниками из Швеции в финале ЮЧМ по хоккею
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  • 28 апреля 2019

    Тем временем половина первого периода позади, россияне в большинстве.

    Отличный шанс вернуть равновесие в счёте!

  • Автор первой шайбы забитой в финале Лукас Рэймонд.

    Швед разогнался из средней зоны, уверенно проявил себя в единоборстве с российскими защитниками и кистевым ударом отравил шайбу в дальний створ российского вратаря. 

  • Шведы открывают счёт! 0:1 

  • Подопечные Владимира Филатова пристреливаются к шведским воротам. Спиридонов из средней зоны начал атаку, но прострел от левого борта так и остался без обострения. 

    Шведы тоже включаются в игру и проверяют на прочность Аскарова: щелчок Нюбека и бросок Бьёрнфота российский голкипер уверенно заблокировал. (6')

  • Несмотря на волнение, соперники осторожничают, игра идёт на встречных курсах, но в не очень высоком темпе. (5') 

  • Очередная атака россиян заканчивается офсайдом. Подопечные Филатова явно активнее на первых минутах встречи. (3')

  • Финал начался с мощного, но неточного удара российского капитана. 

    Обе команды заметно волнуются, даже запасные не могут усидеть на месте и смотрят игру стоя на скамейке. (2')

  • Стартовое вбрасывание. Финал начался! (1')

  • Тем временем бронза ЮЧМ досталась команде из США. В матче за третье место американцы обыграли сверстников из Канады 5:2. 

  • Итак, обе команды на льду. Хоккеисты разминаются и пристреливают ворота своих голкиперов. 

    Россиянин Ярослав Аскаров и швед Хуго Альнефельт — ключевые игроки сегодняшнего финала. 

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