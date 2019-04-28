Первый финал за 10 лет: сборная России встречается со сверстниками из Швеции в финале ЮЧМ по хоккею
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28 апреля 2019
Тем временем половина первого периода позади, россияне в большинстве.
Отличный шанс вернуть равновесие в счёте!
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Автор первой шайбы забитой в финале Лукас Рэймонд.
Швед разогнался из средней зоны, уверенно проявил себя в единоборстве с российскими защитниками и кистевым ударом отравил шайбу в дальний створ российского вратаря.
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Шведы открывают счёт! 0:1
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Подопечные Владимира Филатова пристреливаются к шведским воротам. Спиридонов из средней зоны начал атаку, но прострел от левого борта так и остался без обострения.
Шведы тоже включаются в игру и проверяют на прочность Аскарова: щелчок Нюбека и бросок Бьёрнфота российский голкипер уверенно заблокировал. (6')
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Несмотря на волнение, соперники осторожничают, игра идёт на встречных курсах, но в не очень высоком темпе. (5')
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Очередная атака россиян заканчивается офсайдом. Подопечные Филатова явно активнее на первых минутах встречи. (3')
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Финал начался с мощного, но неточного удара российского капитана.
Обе команды заметно волнуются, даже запасные не могут усидеть на месте и смотрят игру стоя на скамейке. (2')
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Стартовое вбрасывание. Финал начался! (1')
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Тем временем бронза ЮЧМ досталась команде из США. В матче за третье место американцы обыграли сверстников из Канады 5:2.
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Итак, обе команды на льду. Хоккеисты разминаются и пристреливают ворота своих голкиперов.
Россиянин Ярослав Аскаров и швед Хуго Альнефельт — ключевые игроки сегодняшнего финала.