Первый финал за 10 лет: сборная России встречается со сверстниками из Швеции в финале ЮЧМ по хоккею

Сборная России впервые с 2009 года принимает участие в финальном матче юниорского чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет. Путёвку в главную игру турнира подопечным Владимира Филатова обеспечила победа над США, которую российские юниоры одержали по буллитам. В свою очередь, шведы пробились в финал, обыграв сверстников из Канады. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.