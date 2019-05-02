Тарасенко вышел на третье место в истории «Сент-Луиса» по голам в большинстве в плей-офф НХЛ

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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко забросил свою десятую шайбу в большинстве в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за карьеру.
Тарасенко вышел на третье место в истории «Сент-Луиса» по голам в большинстве в плей-офф НХЛ
  • Reuters
  • © Jerome Miron-USA TODAY Sports

Россиянин отметился голом в четвёртом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (2:4) и вышел на третье место по заброшенным шайбам в большинстве в истории своей команды в плей-офф.

Лидером по этому показателю является Бретт Халл с 27 шайбами, на второй позиции по этому показателю — Берни Федерко (13).

Ранее два паса Радулова помогли «Далласу» сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ с «Сент-Луисом».

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