Тарасенко вышел на третье место в истории «Сент-Луиса» по голам в большинстве в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко забросил свою десятую шайбу в большинстве в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за карьеру.

Россиянин отметился голом в четвёртом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (2:4) и вышел на третье место по заброшенным шайбам в большинстве в истории своей команды в плей-офф.

Лидером по этому показателю является Бретт Халл с 27 шайбами, на второй позиции по этому показателю — Берни Федерко (13).

Ранее два паса Радулова помогли «Далласу» сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ с «Сент-Луисом».