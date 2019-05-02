Тарасенко вышел на третье место в истории «Сент-Луиса» по голам в большинстве в плей-офф НХЛ
- Reuters
- © Jerome Miron-USA TODAY Sports
Россиянин отметился голом в четвёртом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (2:4) и вышел на третье место по заброшенным шайбам в большинстве в истории своей команды в плей-офф.
Лидером по этому показателю является Бретт Халл с 27 шайбами, на второй позиции по этому показателю — Берни Федерко (13).
Ранее два паса Радулова помогли «Далласу» сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ с «Сент-Луисом».