Два паса Радулова помогли «Далласу» сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ с «Сент-Луисом»
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Встреча состоялась в Далласе и завершилась победой хозяев — 4:2.
В составе «Старз» отличились Джейсон Дикинсон, Джейсон Спецца, Йон Клингберг и Роопе Хинц. У гостей шайбы забросили россиянин Владимир Тарасенко и Роберт Томас.
Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов отметился двумя результативными передачами.
Таким образом, счёт в серии стал равным — 2:2.
Ранее «Каролина» со Свечниковым одолела «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ.