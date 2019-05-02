Два паса Радулова помогли «Далласу» сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ с «Сент-Луисом»

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«Даллас Старз» обыграл «Сент-Луис Блюз» в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Два паса Радулова помогли «Далласу» сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ с «Сент-Луисом»
  • Reuters
  • © Jerome Miron-USA TODAY Sports

Встреча состоялась в Далласе и завершилась победой хозяев — 4:2.

В составе «Старз» отличились Джейсон Дикинсон, Джейсон Спецца, Йон Клингберг и Роопе Хинц. У гостей шайбы забросили россиянин Владимир Тарасенко и Роберт Томас.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов отметился двумя результативными передачами.

Таким образом, счёт в серии стал равным — 2:2.

Ранее «Каролина» со Свечниковым одолела «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ.

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