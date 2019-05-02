«Каролина» со Свечниковым одолела «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ
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Встреча прошла в Каролине и завершилась со счётом 5:2.
В составе «Харрикейнз» дубль оформил Теуво Терявяйнен и по разу отличились Джастин Фолк, Джастин Уильямс и Себастьян Ахо. У гостей голами отметились Девон Тэйвз и Джош Бейли.
Российский форвард хозяев Андрей Свечников сыграл 12 минут 13 секунд, нанёс два броска в створ ворот и сделал один силовой приём.
Таким образом, «Каролина» упрочила преимущество в серии — 3:0.
Ранее «Сан-Хосе» обыграл «Колорадо» в матче плей-офф НХЛ.