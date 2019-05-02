«Каролина» со Свечниковым одолела «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ

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«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Каролина» со Свечниковым одолела «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ
  • Reuters
  • © James Guillory-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Каролине и завершилась со счётом 5:2.

В составе «Харрикейнз» дубль оформил Теуво Терявяйнен и по разу отличились Джастин Фолк, Джастин Уильямс и Себастьян Ахо. У гостей голами отметились Девон Тэйвз и Джош Бейли.

Российский форвард хозяев Андрей Свечников сыграл 12 минут 13 секунд, нанёс два броска в створ ворот и сделал один силовой приём.

Таким образом, «Каролина» упрочила преимущество в серии — 3:0.

Ранее «Сан-Хосе» обыграл «Колорадо» в матче плей-офф НХЛ.

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