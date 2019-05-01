«Сан-Хосе» обыграл «Колорадо» в матче плей-офф НХЛ
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Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
Победу «Сан-Хосе» принесли три гола Логана Кутюра и шайба Тимо Маейра.
«Колорадо» ответил голами Натана Маккинона и Мэттью Ньето. Никита Задоров очков не набрал, а Семён Варламов провёл весь матч в запасе.
Счёт в серии до четырёх побед стал 2:1 в пользу «Сан-Хосе». Четвёртая игра пройдёт в Денвере 3 мая.
Ранее сообщалось, что «Коламбус» обыграл «Бостон» в матче плей-офф НХЛ благодаря 36 сейвам Бобровского.