«Сан-Хосе» обыграл «Колорадо» в матче плей-офф НХЛ

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«Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Сан-Хосе» обыграл «Колорадо» в матче плей-офф НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Победу «Сан-Хосе» принесли три гола Логана Кутюра и шайба Тимо Маейра.

«Колорадо» ответил голами Натана Маккинона и Мэттью Ньето. Никита Задоров очков не набрал, а Семён Варламов провёл весь матч в запасе.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2:1 в пользу «Сан-Хосе». Четвёртая игра пройдёт в Денвере 3 мая.

Ранее сообщалось, что «Коламбус» обыграл «Бостон» в матче плей-офф НХЛ благодаря 36 сейвам Бобровского.

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