«Коламбус» обыграл «Бостон» в матче плей-офф НХЛ благодаря 36 сейвам Боборовского
- Reuters
Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.
Победу «Коламбусу» принесли голы Мэтта Дюшейна и Буна Дженнера. Сергей Бобровский отразил 36 из 37 бросков по своим воротам, а Артемий Панарин очков не набрал.
В составе «Бостона» отличился Джейк Дебраск.
Счёт в серии до четырёх побед стал 2:1 в пользу «Коламбуса». Четвёртая игра серии пройдёт 3 мая.
Ранее сообщалось, что Александр Радулов повторил личный рекорд результативности в плей-офф НХЛ.