«Коламбус» обыграл «Бостон» в матче плей-офф НХЛ благодаря 36 сейвам Боборовского

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Бостон Брюинз» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Коламбусу» принесли голы Мэтта Дюшейна и Буна Дженнера. Сергей Бобровский отразил 36 из 37 бросков по своим воротам, а Артемий Панарин очков не набрал.

В составе «Бостона» отличился Джейк Дебраск.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2:1 в пользу «Коламбуса». Четвёртая игра серии пройдёт 3 мая.

Ранее сообщалось, что Александр Радулов повторил личный рекорд результативности в плей-офф НХЛ.