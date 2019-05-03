Неудача при полных трибунах: спорный гол Панарина и 42 сейва Бобровского не спасли «Коламбус» от проигрыша «Бостону»

«Бостон» обыграл «Коламбус» в четвёртом матче второго раунда Кубка Стэнли и сравнял счёт в серии. Команду из Огайо пришло поддержать рекордное число зрителей, однако это не спасло её от поражения. Не помогли «Блю Джекетс» ни надёжность Сергея Бобровского, отразившего 42 броска по своим воротам, ни спорный гол Артемия Панарина, засчитанный в результате невнимательности судей.

Ко второму выездному матчу в серии с «Коламбус Блю Джекетс» игроки «Бостон Брюинз» смогли привыкнуть к сумасшедшей атмосфере, которая царит на трибунах «Нейшенвайд Арены». Если в первый раз «Брюинз» выглядели слегка растерянными, то теперь казались абсолютно спокойными, несмотря на то что был установлен рекорд посещаемости — 19 431 зритель.

Начало встречи получилось богатым на события — за первую половину периода голов могло быть зафиксировано больше, чем за весь предыдущий матч. Счёт на четвёртой минуте открыл нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, лежавший секундами ранее на льду без клюшки после силового приёма. Он направил шайбу от левого борта, и она залетела в ворота, пройдя между щитками Сергея Бобровского.

Энергичности Пастрняка могли позавидовать его партнёры, которые не развивали запредельных скоростей, из-за чего даже при игре в большинстве оставляли «Коламбусу» шансы отличиться. Буну Дженнеру дважды удавалось контратаковать после удаления одноклубников, но Туукка Раск каждый раз выручал и даже отразил буллит.

Нехватку скорости гости компенсировали сыгранностью и аккуратностью в своих действиях. Им всё-таки удалось воспользоваться первым удалением «Блю Джекетс» и поправить плохую статистику реализации большинства — в трёх предыдущих матчах бостонцы воспользовались всего одним шансом из десяти. Патрис Бержерон бросил по воротам Бобровского, едва войдя в чужую зону, и удвоил счёт на восьмой минуте.

Вернуться в игру «Коламбус» смог полторы минуты спустя благодаря крайне спорному эпизоду. Во время атаки хозяев шайба попала в заградительную сетку, висевшую за воротами «Бостона». Никто из четырёх судей на льду этого не заметил, и игра продолжилась, хотя многие игроки остановились в ожидании свистка. Оливер Бьёркстранд этого делать не стал и отдал пас под точный бросок Артемия Панарина. Россиянин оформил пятый гол в плей-офф и вошёл в десятку лучших бомбардиров Кубка Стэнли с десятью очками.

Игроки «Бостона» протестовали против этого несправедливого гола, ведь попадание в сетку приравнивается к вылету шайбы с площадки. Но судьи не стали пересматривать эпизод, так как правила позволяют брать видеопросмотр только в тех случаях, если после удара о сетку шайба оказалась в воротах или её сразу забросил кто-то из игроков, а в данном случае Панарин забил после передачи партнёра.

Известный эксперт Дон Черри призвал после этого переписать правила. Он уверен, что гол Панарина мог стать ключевым эпизодом матча и перевернуть всю игру.

«Подобные эпизоды должны быть доступны для видеопросмотра. Шайба улетела в сетку, а после этого реализуется гол, который засчитали. Между 2:0 и 2:1 огромная разница по такой игре, поверьте мне. Четыре судьи проморгали этот момент! Подобное мы видели в финале Кубка Стэнли — 2006 между «Каролиной» и «Эдмонтоном», и все помнят, к чему это привело», — сказал Черри.

За исключением данного эпизода Артемий Панарин был не слишком заметен в этой игре, хотя и провёл времени на льду больше остальных нападающих. Причиной стало то, что пара защитников Тори Крюг — Брэндон Карло играла персонально против него. Фактически игрокам «Бостона» удалось во втором матче подряд «выключить» из игры лучшего форварда «Коламбуса».

Однако поразить ворота Бобровского у гостей никак не получалось — российский вратарь совершал один сейв за другим. В последнем периоде на него обрушился просто невероятный шквал атак. «Бостон» дождался момента, когда соперник перестанет сопротивляться, и нанёс по чужим воротам 21 бросок за 20 минут.

A pair of power play 🚨's for Patrice Bergeron 👌



PB37 | #NHLBruinspic.twitter.com/JClIuUWdu6 — Boston Bruins (@NHLBruins) 3 мая 2019 г.

В такой ситуации даже самому лучшему вратарю приходится непросто. К тому же гости ещё и получали численное большинство. Бержерон оформил дубль при розыгрыше лишнего за две с половиной минуты до конца, а до него отскок от заднего борта реализовал Шон Курали. Всего Бобровский совершил 42 сейва — больше, чем в предыдущем матче, в котором он был признан первой звездой. Но «Коламбус» так и не смог повести со счётом 3:1 в серии. Команды возвращаются в Бостон, имея равное количество побед.