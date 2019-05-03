НХЛ объяснила, почему была засчитана шайба Панарина в матче с «Бостоном»
- Reuters
- © Aaron Doster-USA TODAY Sports
«Видеопросмотр полагается в двух моментах. Первый — когда шайба попадает в сетку, защищающую зрителей, а затем отскакивает прямо в ворота от любого игрока. Второй — когда шайба, попав в зрительскую сетку, падает на лёд, а затем её забивает в ворота тот хоккеист, который овладел ею после падения», — приводит слова официального заявления лиги «Чемпионат».
Отмечается, что рефери, которые следят за видеоповторами, должны иметь чёткое доказательство на записи, что шайба попала в заградительную сетку.
За несколько секунд до взятия ворот шайба коснулась натянутой за оградительным стеклом сетки. По этой причине несколько игроков «Брюинз» остановились, но арбитры не заметили произошедшего, из-за чего игра продолжилась.
Встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 4:1.
Ранее сообщалось,что судьи матча «Коламбус» — «Бостон» не заметили, что шайба покинула площадку перед голом Панарина.