НХЛ объяснила, почему была засчитана шайба Панарина в матче с «Бостоном»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) выступила с объяснением, почему был засчитан гол форварда «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина в ворота «Бостон Брюинз» в четвёртом матче серии второго раунда Кубка Стэнли

«Видеопросмотр полагается в двух моментах. Первый — когда шайба попадает в сетку, защищающую зрителей, а затем отскакивает прямо в ворота от любого игрока. Второй — когда шайба, попав в зрительскую сетку, падает на лёд, а затем её забивает в ворота тот хоккеист, который овладел ею после падения», — приводит слова официального заявления лиги «Чемпионат».

Отмечается, что рефери, которые следят за видеоповторами, должны иметь чёткое доказательство на записи, что шайба попала в заградительную сетку.

За несколько секунд до взятия ворот шайба коснулась натянутой за оградительным стеклом сетки. По этой причине несколько игроков «Брюинз» остановились, но арбитры не заметили произошедшего, из-за чего игра продолжилась.

Встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 4:1.

Ранее сообщалось,что судьи матча «Коламбус» — «Бостон» не заметили, что шайба покинула площадку перед голом Панарина.