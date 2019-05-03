Судьи матча «Коламбус» — «Бостон» не заметили, что шайба покинула площадку перед голом Панарина

Судьи не обратили внимания, как в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) перед голом форварда «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина в ворота «Бостон Брюинз» шайба покинула пределы площадки.

За несколько секунд до взятия ворот шайба коснулась натянутой за оградительным стеклом сетки. По этой причине несколько игроков «Брюинз» остановились, но арбитры не заметили произошедшего, из-за чего игра продолжилась.

Встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 4:1.

Ранее сообщалось, что «Колорадо» одолел «Сан-Хосе» и сравнял счёт в серии второго раунда плей-офф НХЛ.