Судьи матча «Коламбус» — «Бостон» не заметили, что шайба покинула площадку перед голом Панарина

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Судьи не обратили внимания, как в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) перед голом форварда «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина в ворота «Бостон Брюинз» шайба покинула пределы площадки.
Судьи матча «Коламбус» — «Бостон» не заметили, что шайба покинула площадку перед голом Панарина
  • Reuters
  • © Russell LaBounty-USA TODAY Sports

За несколько секунд до взятия ворот шайба коснулась натянутой за оградительным стеклом сетки. По этой причине несколько игроков «Брюинз» остановились, но арбитры не заметили произошедшего, из-за чего игра продолжилась.

Встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 4:1.

Ранее сообщалось, что «Колорадо» одолел «Сан-Хосе» и сравнял счёт в серии второго раунда плей-офф НХЛ.

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