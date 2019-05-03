Судьи матча «Коламбус» — «Бостон» не заметили, что шайба покинула площадку перед голом Панарина
- Reuters
- © Russell LaBounty-USA TODAY Sports
За несколько секунд до взятия ворот шайба коснулась натянутой за оградительным стеклом сетки. По этой причине несколько игроков «Брюинз» остановились, но арбитры не заметили произошедшего, из-за чего игра продолжилась.
Встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 4:1.
Ранее сообщалось, что «Колорадо» одолел «Сан-Хосе» и сравнял счёт в серии второго раунда плей-офф НХЛ.