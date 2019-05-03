«Колорадо» одолел «Сан-Хосе» и сравнял счёт в серии второго раунда плей-офф НХЛ

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«Колорадо Эвеланш» взял верх над «Сан-Хосе Шаркс» в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Колорадо» одолел «Сан-Хосе» и сравнял счёт в серии второго раунда плей-офф НХЛ
  • Reuters
  • © Ron Chenoy-USA TODAY Sports

Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась победой хозяев — 3:0.

В составе «Колорадо» отличились Натан Маккиннон, Колин Уилсон и Эрик Джонсон.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провёл на льду 20 минут 30 секунд. За это время он совершил два силовых приёма и четыре блок-шота.

Счёт в серии стал 2:2.

Ранее «Коламбус» уступил «Бостону» в матче плей-офф НХЛ, несмотря на гол Панарина.

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