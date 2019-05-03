«Коламбус» уступил «Бостону» в матче плей-офф НХЛ, несмотря на гол Панарина

«Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Коламбусе и завершилась в пользу гостей — 4:1.

В составе «Брюинз» дубль оформил Патрис Бержерон и по разу отличились Давид Пастрняк и Шон Курали. Единственную шайбу у хозяев забросил россиянин Артемий Панарин.

В первом периоде игрок «Бостона» Бун Дженнер не реализовал буллит.

Таким образом, счёт в серии стал равным — 2:2.

Ранее сообщалось, что восьмикратный обладатель Кубка Стэнли Ред Келли скончался на 92-м году жизни.