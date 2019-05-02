Восьмикратный обладатель Кубка Стэнли Келли скончался на 92-м году жизни

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Легендарный канадский хоккеист Ред Келли ушёл из жизни в возрасте 91 года.
Восьмикратный обладатель Кубка Стэнли Келли скончался на 92-м году жизни
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Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Келли выступал в лиге с 1947 по 1967 год, завоевав по четыре Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» и «Торонто Мэйпл Лифс». В его активе четыре награды «Леди Бинг Трофи» и одна «Норрис Трофи». За 20 сезонов он 12 раз играл в Матчах всех звёзд. В 1969 году он был введён в Зал славы НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Вегас» объявил об уходе Джорджа Макфи с должности генерального менеджера.

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