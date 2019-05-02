Клуб НХЛ «Вегас» объявил об уходе Макфи с должности генерального менеджера

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» объявил о кадровых перестановках в руководстве.

Как сообщает пресс-служба клуба, Джордж Макфи покинет должность генерального менеджера и станет директором отдела хоккейных операций «Вегаса». Новым генменеджером команды станет ассистент Макфи — Келли МакКриммон.

79-летний Макфи работал генеральным менеджером «Вегаса» начиная со дня основания клуба, который в своём дебютном сезоне сумел выйти в финал Кубка Стэнли.

Ранее Евгений Малкин заявил, что не обращает внимания на слухи об обмене из «Питтсбурга».