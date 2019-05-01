Малкин заявил, что не обращает внимания на слухи об обмене из «Питтсбурга»

Форвард «Питтсбург Пингвинз» и сборной России Евгений Малкин считает, что провалил сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и называет обоснованной критику в свой адрес.

«К этим разговорам про обмен из «Питтсбурга» отношусь спокойно, бывает всякое. Сейчас я приехал в сборную, надо играть за свою страну. Я буду доказывать, всё от меня зависит. Сам провалил сезон, сам и буду выбираться из этой ямы. Критика бывает обоснованной, пожалуй, это тот случай», — цитирует хоккеиста РИА Новости.

Евгений Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В прошлом сезоне форвард набрал 72 (21 + 51) очка в 69 встречах.

Ранее сообщалось, что сборная России уступила Швеции в матче Еврохоккейтура.