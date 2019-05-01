Сборная России уступила Швеции в матче Еврохоккейтура

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Команда Ильи Воробьёва не сумела обыграть сборную Швеции в рамках Еврохоккейтура.
Сборная России уступила Швеции в матче Еврохоккейтура
  • Reuters

Встреча, проходившая в рамках последнего этапа Еврохоккейтура, завершилась победой сборной Швеции со счётом 6:4.

В составе команды хозяев дубль оформил Луи Эрикссон, также голами отметились Юаким Нюгорд, Маркус Крюгер, Оскар Линдблом и Марио Кемпе.

У сборной России забивали Александр Елесин, Сергей Андронов, Михаил Григоренко и Никита Кучеров.

Евгений Малкин в матче набрал одно очко, отметившись голевой передачей. Лучший бомбардир Национальной хоккейной лиги Никита Кучеров отличился забитой шайбой. Ворота сборной России защищал Андрей Василевский, который был заменён за две минуты до конца встречи на шестого полевого игрока.

Ранее Ковальчук заявил, что быть капитаном такой сборной России по хоккею — большая честь.

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