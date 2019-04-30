Ковальчук: быть капитаном такой сборной России по хоккею — большая честь

Нападающий Илья Ковальчук прокомментировал своё назначение капитаном сборной России по хоккею.

«Эмоции от назначения капитаном простые — это огромная ответственность. Это всегда так, но быть капитаном именно такой команды, которая у нас сейчас собирается, — это особенно большая честь и большая ответственность», — цитирует Ковальчука РИА Новости.

1 мая россияне сыграют первый матч на последнем этапе Еврохоккейтура — Чешских хоккейных играх. Соперником национальной команды будет Швеция. 4 мая подопечные Ильи Воробьёва встретятся с Финляндией, а 5 мая — с Чехией.

После этого сборная России отправится на чемпионат мира в Словакию, который состоится с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице.

Ранее сообщалось, что Овечкин, Кузнецов, Орлов и Зайцев присоединятся к сборной России по хоккею 2 мая.