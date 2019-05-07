Хоккеист «Коламбуса» Панарин заявил, что не думал о вариантах продолжения карьеры

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Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин, который становится неограниченно свободным агентом нынешним летом, пока не думал над вариантами продолжения карьеры.
Хоккеист «Коламбуса» Панарин заявил, что не думал о вариантах продолжения карьеры
  • Gettyimages.ru
  • © Jamie Sabau / Contributor

«Кто знает, не думаю об этом. Сейчас просто апатия и пустота», — цитирует Панарина журналист TSN Фрэнк Серавалли.

«Коламбус» проиграл серию «Бостон Брюинз» и вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли. В 10 матчах плей-офф на счету Панарина 11 очков (5+6). В регулярном чемпионате Панарин сумел набрать 87 баллов (28+59), установив рекорд клуба.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Коламбуса» Гавриков получил вызов в сборную России.

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