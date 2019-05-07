Хоккеист «Коламбуса» Панарин заявил, что не думал о вариантах продолжения карьеры

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин, который становится неограниченно свободным агентом нынешним летом, пока не думал над вариантами продолжения карьеры.

«Кто знает, не думаю об этом. Сейчас просто апатия и пустота», — цитирует Панарина журналист TSN Фрэнк Серавалли.

«Коламбус» проиграл серию «Бостон Брюинз» и вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли. В 10 матчах плей-офф на счету Панарина 11 очков (5+6). В регулярном чемпионате Панарин сумел набрать 87 баллов (28+59), установив рекорд клуба.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Коламбуса» Гавриков получил вызов в сборную России.