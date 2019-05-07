Хоккеист «Коламбуса» Гавриков получил вызов в сборную России

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Вячеслав Гавриков получил вызов в сборную России после вылета его команды из плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Федерация хоккея России объявила о приглашении защитника «Коламбуса» Вячеслава Гаврикова в состав национальной команды для участия в чемпионате мира в Словакии.

В рамках мирового первенства россияне сыграют на групповом этапе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии. Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 10 по 26 мая.

Ранее сообщалось, что «Бостон» победил «Коламбус» и вышел в финал Восточной конференции НХЛ.