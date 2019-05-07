Хоккеист «Коламбуса» Гавриков получил вызов в сборную России
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- © Andreas L Eriksson/ZUMAPRESS.com
Федерация хоккея России объявила о приглашении защитника «Коламбуса» Вячеслава Гаврикова в состав национальной команды для участия в чемпионате мира в Словакии.
В рамках мирового первенства россияне сыграют на групповом этапе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии. Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 10 по 26 мая.
Ранее сообщалось, что «Бостон» победил «Коламбус» и вышел в финал Восточной конференции НХЛ.