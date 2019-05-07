«Бостон» победил «Коламбус» и вышел в финал Восточной конференции НХЛ
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Итоговый счёт встречи — 3:0
Забитыми шайбами отличились игроки «Бостона» Давид Крейчи, Маркус Юханссон и Дэвид Бэкес.
Хоккеисты «Коламбуса» Артемий Панарин и Вячеслав Гавриков не сумели отличиться результативными действиями. Вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский провёл матч в запасе.
Счёт в серии 4:2. «Бостон» вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с «Каролиной Харрикейнз».
Ранее сообщалось, что Михеев подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто».