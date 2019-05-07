«Бостон» победил «Коламбус» и вышел в финал Восточной конференции НХЛ

В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» оказался сильнее «Коламбус Блю Джекетс» и вышел в следующий раунд розыгрыша Кубка Стэнли.

Итоговый счёт встречи — 3:0

Забитыми шайбами отличились игроки «Бостона» Давид Крейчи, Маркус Юханссон и Дэвид Бэкес.

Хоккеисты «Коламбуса» Артемий Панарин и Вячеслав Гавриков не сумели отличиться результативными действиями. Вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский провёл матч в запасе.

Счёт в серии 4:2. «Бостон» вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с «Каролиной Харрикейнз».

Ранее сообщалось, что Михеев подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто».