Михеев подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто»
- РИА Новости
Об этом в своём Twitter сообщил агент Дэн Мильштейн, прикрепив совместное фото с форвардом, который на нём находится в форме «Торонто».
В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Михеев вместе с «Авангардом» дошёл до финала Кубка Гагарина. Он сыграл 62 матча регулярного чемпионата, в которых набрал 45 очков, забросив 23 шайбы и отдав 22 результативные передачи. В плей-офф он принял участие в 13 играх и набрал 11 баллов (4 + 7).
Ранее Любушкин, Михеев и Кадейкин покинули расположение сборной России перед ЧМ-2019 по хоккею.
Ilya Mikheyev signed with Toronto Maple Leafs. #WeAreGoldStarpic.twitter.com/b8aOnszW5L— Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) 6 мая 2019 г.