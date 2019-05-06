Михеев подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто»

Российский нападающий Илья Михеев переходит из омского «Авангарда» в канадский клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс».

Об этом в своём Twitter сообщил агент Дэн Мильштейн, прикрепив совместное фото с форвардом, который на нём находится в форме «Торонто».

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Михеев вместе с «Авангардом» дошёл до финала Кубка Гагарина. Он сыграл 62 матча регулярного чемпионата, в которых набрал 45 очков, забросив 23 шайбы и отдав 22 результативные передачи. В плей-офф он принял участие в 13 играх и набрал 11 баллов (4 + 7).

Ранее Любушкин, Михеев и Кадейкин покинули расположение сборной России перед ЧМ-2019 по хоккею.