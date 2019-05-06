Любушкин, Михеев и Кадейкин покинули расположение сборной России перед ЧМ-2019 по хоккею

Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) объявила об изменениях в составе национальной команды накануне старта чемпионатам мира 2019 года.

«Штаб сборной благодарит защитника Илью Любушкина, нападающих Илью Михеева и Александра Кадейкина за работу в сезоне с национальной сборной, желает хорошо подготовиться к следующему и рассчитывает на них в дальнейшем», — говорится в сообщении.

Мировое первенство 2019 года пройдёт в словацких Братиславе и Кошице 10—26 мая.

Ранее Илья Воробьёв рассказал о составе сборной России на ЧМ-2019 по хоккею.