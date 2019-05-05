Воробьёв рассказал о составе сборной России на ЧМ-2019 по хоккею
- Reuters
«Мы ещё будем думать, у нас есть идеи и задумки, но ещё предстоит выбрать. Илья Любушкин? Мы будем думать по ребятам, кто поедет дальше, а кто нет. Пройдёмся по каждой кандидатуре и придём к общему знаменателю. Это касается и Любушкина, и Богдана Киселевича», — приводит слова Воробьёва Sport24.
Он отметил, что относительно голкиперов также ещё нет окончательного решения.
«Изменилась ли специфика работы со сборной? У нас очень много атакующих игроков, атакующий потенциал, которого в прошлом году не было. В этом и заключается специфика», — добавил специалист.
Мировое первенство 2019 года пройдёт в словацких Братиславе и Кошице 10—26 мая.
Ранее Воробьёв заявил, что доволен командной игрой сборной России в матче Еврохоккейтура с Чехией.