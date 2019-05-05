Воробьёв рассказал о составе сборной России на ЧМ-2019 по хоккею

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв рассказал о формировании состава национальной команды на чемпионат мира по хоккею 2019 года.

«Мы ещё будем думать, у нас есть идеи и задумки, но ещё предстоит выбрать. Илья Любушкин? Мы будем думать по ребятам, кто поедет дальше, а кто нет. Пройдёмся по каждой кандидатуре и придём к общему знаменателю. Это касается и Любушкина, и Богдана Киселевича», — приводит слова Воробьёва Sport24.

Он отметил, что относительно голкиперов также ещё нет окончательного решения.

«Изменилась ли специфика работы со сборной? У нас очень много атакующих игроков, атакующий потенциал, которого в прошлом году не было. В этом и заключается специфика», — добавил специалист.

Мировое первенство 2019 года пройдёт в словацких Братиславе и Кошице 10—26 мая.

Ранее Воробьёв заявил, что доволен командной игрой сборной России в матче Еврохоккейтура с Чехией.