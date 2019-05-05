Воробьёв доволен командной игрой сборной России в матче с Чехией

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв прокомментировал победу своих подопечных над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.

«Команда отработала довольно неплохо, мы не говорим о звеньях, а говорим о команде. Мы искали оптимальные варианты, получилось неплохо. Пришли к таким звеньям через задумки, которые ещё вчера сидели и обсуждали», — приводит слова Воробьёва Sport24.

Он отметил, что доволен тем, как команда играла в равных составах.

«Сегодня не удалялись и потрудились. Талант талантом, но труд — это важная вещь», — добавил спициалист.

Сборная России обыграла Чехию со счётом 4:1 и заняла третье место на Чешских хоккейных играх, при этом став победителем Еврохоккейтура.

Ранее Евгений Кузнецов заявил, что сборной России удалось выполнить задачу тренеров в матче с Чехией.