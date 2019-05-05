Сборная России заняла третье место на Чешских хоккейных играх

Сборная России заняла третье место по итогам четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.

По итогам сыгранных матчей первое место в турнирной таблице чешского этапа заняла сборная Швеции, набравшая шесть очков и опередившая также набравшую шесть очков команду Финляндии по дополнительным показателям.

Сборная России заняла третье место, набрав три очка. Хозяева турнира — сборная Чехии — заняли четвёртое место, также с тремя очками в активе.

Ранее сообщалось, что сборная России победила Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура.