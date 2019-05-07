Двойное прощание: «Коламбус» Бобровского и Панарина проиграл «Бостону» и вылетел из Кубка Стэнли

«Бостон» обыграл «Коламбус» в шестом матче второго раунда Кубка Стэнли и вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с «Каролиной». Плей-офф НХЛ для троих российских хоккеистов завершился домашним поражением со счётом 0:3. Сергей Бобровский и Артемий Панарин теперь могут покинуть «Блю Джекетс» и стать неограниченно свободными агентами, а Владислав Гавриков, скорее всего, сыграет на чемпионате мира в Словакии. Его уже вызвал тренерский штаб сборной России.

Пресс-конференция главного тренера «Коламбус Блю Джекетс» Джона Тортореллы после пятого матча серии с «Бостон Брюинз» запомнилась обещанием ещё раз вернуться в город на берегу Атлантического океана, чтобы провести там седьмую игру. Для этого команде Артемия Панарина и Сергея Бобровского требовалось выиграть у себя дома — ошибки допускать было уже нельзя.

Но, чтобы спасти серию, одних слов мало. К шестой встрече «Коламбус» не только перестал прогрессировать, но и заметно упростил игру. Команда не думала подстраиваться под соперника, который как раз старался превзойти самого себя ради первого за шесть лет выхода в финал Восточной конференции.

Первый период прошёл для хозяев льда впустую, разве что Бобровский размялся благодаря 12 броскам в свою сторону, хотя это стоило рассматривать больше как тревожный звонок для обороны. Второй матч в Кубке Стэнли проводил Владислав Гавриков, который получил довольно много игрового времени. Он обошёл по этому показателю двух коллег по амплуа, что говорит о доверии к новичку со стороны тренерского штаба.

Вторая треть матча получилась более интересной — пора было решать судьбу всей серии. Как раз в это время проявились основные проблемы «Коламбуса» — у команды не получалось подолгу владеть шайбой в чужой зоне и организовывать осмысленные атаки. Формально «Блю Джекетс» провели сумасшедший период с 17 бросками по воротам Туукки Раска, но по большей части это были не содержащие в себе никакой угрозы набросы. Вместо того чтобы разыгрывать шайбу до верного, подопечные Тортореллы почти сразу же отдавали её соперникам. При этом хозяева льда четыре минуты отыграли в большинстве.

«Бостон» же нанёс пять бросков за 20 минут, и Бобровский справился лишь с четырьмя из них. На 33-й минуте Джейк Дебраск попал в штангу, но затем Гавриков не помешал его напарнику Давиду Крейчи подобрать шайбу и всё-таки открыть счёт. В конце периода «Коламбус» рассчитывал на подарок судьбы — Чарли Макэвой ударил локтем в голову Джоша Андерсона, и по-хорошему судьи должны были удалять игрока «Бостона» на пять минут за такой силовой приём. Однако те развели руками — за такое нарушение полагается только малый штраф. Игроки «Коламбуса» его тоже не реализовали.

За два периода «Блю Джекетс» так и не доказали, что они достойны впервые в своей истории сыграть в седьмом матче плей-офф. В конце концов они лишились своего последнего козыря — безупречной игры Бобровского. На 49-й минуте защитник Маркус Юханссон нанёс бросок при атаке «2 в 2» и попал в российского вратаря, но шайба срикошетила и медленно полетела в сторону ворот. Бобровский не успел её поймать. Спустя полторы минуты за спиной голкипера вновь загорелся красный свет — теперь он не справился с броском Дэвида Бэкеса.

Из десяти оставшихся минут Бобровский провёл на скамейке запасных три с половиной — его команда отчаянно пыталась отыграть хотя бы шайбу шестью полевыми игроками, но так и не смогла организовать нечто большего, чем сумбур у ворот «Бостона». Панарин отыграл больше всех среди нападающих, но свой последний бросок он нанёс ещё во втором периоде.

«Коламбус» всухую проиграл шестой матч серии и закончил выступления в Кубке Стэнли. Хотя команда добилась лучшего результата в истории, он не являлся для неё потолком. «Бостон» теперь сыграет с «Каролиной Харрикейнз», которая сначала выбила из розыгрыша прошлогодних чемпионов во главе с Александром Овечкиным, а затем выиграла свой полуфинал конференции всухую у «Нью-Йорк Айлендерс».

После матча игроки «Коламбуса» тепло попрощались с болельщиками. Кто-то — всего лишь до первых игр следующего сезона, а кто-то — до ближайшего приезда в гости. У Панарина и Бобровского завершились контракты с клубом, и они выходят на рынок свободных агентов. Скорее всего, на них будет объявлена охота после всего, что они сделали в нынешнем плей-офф. Гавриков же продолжит играть в «Коламбусе», но в ближайшие дни его ждёт чемпионат мира в Братиславе — защитник уже получил вызов в национальную команду.

It was a memorable season.



You were with us as we reached new heights, and the climb is not done. We will be back.



Next season starts now. pic.twitter.com/PVbpTldKzn — x-Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) 7 мая 2019 г.

Если на Востоке известны уже оба финалиста конференции, то на Западе всё будет решаться в седьмых матчах. «Колорадо Эвеланш» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» благодаря точному броску Габриэля Ландескога в овертайме и сравнял счёт в серии — 3:3. Большой вклад в победу команды внёс и Никита Задоров — защитник провёл на льду больше 19 минут, успел совершить семь силовых приёмов и два раза заблокировал броски соперников. Решающий матч в этом противостоянии состоится 8 мая.