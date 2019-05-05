«Бостон» победил «Коламбус» и вышел вперёд в серии плей-офф НХЛ

Короткая ссылка
В домашнем матче полуфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс».
«Бостон» победил «Коламбус» и вышел вперёд в серии плей-офф НХЛ
  • Reuters
  • © Winslow Townson-USA TODAY Sports

Встреча, проходившая в Бостоне, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В составе победителей дубль на счету Давида Пастрака, также результативными стали броски Давида Крейчи и Брэда Маршана.

У «Коламбуса» заброшенные шайбы на счету Сета Джонса, Райана Дзингела и Дина Кукана.

Российский форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин отметился голевой передачей. Защитник Владислав Гавриков дебютировал в НХЛ, провёл на льду 14 минут 17 секунд, но не сумел отличиться набранными очками. Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 32 броска из 36.

Счёт в серии — 3:2 в пользу «Бостона». Следующий матч между этими командами состоится в ночь на 7 мая в Коламбусе.

Ранее Воробьёв объяснил свои слова о возможном приезде в сборную России ещё одного игрока из НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить