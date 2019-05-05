«Бостон» победил «Коламбус» и вышел вперёд в серии плей-офф НХЛ
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Встреча, проходившая в Бостоне, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.
В составе победителей дубль на счету Давида Пастрака, также результативными стали броски Давида Крейчи и Брэда Маршана.
У «Коламбуса» заброшенные шайбы на счету Сета Джонса, Райана Дзингела и Дина Кукана.
Российский форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин отметился голевой передачей. Защитник Владислав Гавриков дебютировал в НХЛ, провёл на льду 14 минут 17 секунд, но не сумел отличиться набранными очками. Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 32 броска из 36.
Счёт в серии — 3:2 в пользу «Бостона». Следующий матч между этими командами состоится в ночь на 7 мая в Коламбусе.
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