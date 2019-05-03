«Соскучился по сборной»: Овечкин о выступлении на ЧМ, Ковальчуке в роли капитана и отношениях с Малкиным

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Полина Стаменкович
Илья Ковальчук — авторитетный игрок с большим опытом участия в международных соревнованиях, а потому по праву получил капитанскую повязку. Такое мнение выразил Александр Овечкин в преддверии старта чемпионата мира по хоккею. Спортсмен также признался, что соскучился по выступлениям за сборную России, однако пока что не привык к размерам европейских площадок. Кроме того, Овечкин поддержал Евгения Малкина, который, по некоторым данным, скоро может покинуть команду «Питтсбург Пингвинз».
«Соскучился по сборной»: Овечкин о выступлении на ЧМ, Ковальчуке в роли капитана и отношениях с Малкиным
  • AFP
  • © Patrick Smith / Getty Images

«Мы должны выступать, остальное — дело тренерского штаба»

До чемпионата мира по хоккею остаются считаные дни. Сборная России уже прибыла в чешский город Брно для проведения заключительного этапа подготовки к главному турниру нынешнего сезона. Накануне к партнёрам присоединились защитники Дмитрий Орлов и Никита Зайцев, а также нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» вошёл в состав национальной команды впервые с 2016 года. Рассказывая о своих впечатлениях от воссоединения со сборной, он отметил, что ещё предстоит пройти период акклиматизации, однако в целом он полностью готов к старту первенства планеты.

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«У нас здесь всё на профессиональном уровне, входим в ритм. Никаких особых нагрузок нет, было только несколько занятий. Почувствовали лёд, а сегодня первая полноценная тренировка. Будем привыкать к размеру площадки. Кроме того, североамериканский стиль игры отличается от европейского. Нужно прочувствовать сочетания звеньев, ритм», — заявил Овечкин в беседе с журналистами.

Тем не менее он признался, что никогда не останавливается на достигнутом и продолжает работать над собой, даже если чувствует полную уверенность в своих силах.

«Играю как играю. Иногда получается действовать на высоком уровне, показывать хороший хоккей, но не забиваешь, и это остаётся незамеченным. А если ты забил и отдал, то все говорят, что действуешь, словно молодой. Каждый аспект нужно улучшать, не останавливаться на достигнутом. Иначе молодые тебя догонят и перегонят», — уверен россиянин.

Благодаря раннему вылету из розыгрыша Кубка Стэнли в состав сборной попали сразу 14 представителей Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Многие эксперты уже назвали нынешний состав «командой мечты», у которой есть все шансы получить главный трофей турнира в Словакии. Однако, по мнению Овечкина, каждый игрок, попадающий на чемпионат мира, по праву должен считаться лучшим в своей стране.

«Ты один из лучших и представляешь свою страну. Ты горд и должен выступать на самом высоком уровне, на чемпионате мира. Что касается капитанства, у нас каждый — капитан и лидер. Но Илья Ковальчук — авторитетный человек, поигравший на разных турнирах и выигравший Олимпийские игры, первенства планеты. Поэтому для меня этот вопрос не принципиален», — отметил хоккеист.

Овечкин не стал выдвигать предположения, какие сочетания были бы наиболее эффективны для игры сборной. Он подчеркнул, что любой хоккеист, будучи профессионалом, должен выходить на лёд и выполнять поставленные тренерским штабом задачи.

«Не знаю, будем ли мы играть с Кузнецовым. Мы должны выступать, а остальное — дело тренерского штаба. Посмотрим. Евгений Малкин говорил, что если у нас не получалось выступать в одной тройке, то не стоит и начинать? Значит, так и есть. Неправильно говорить, что я не хочу вместе с ним выходить на лёд. Могут быть разные ситуации, поэтому нужно положиться на решение наставников», — добавил он.

«Соскучился по сборной России»

Имеющий большой опыт выступления на североамериканских катках Овечкин всё же сравнил схемы большинства в «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России. Однако он подчеркнул, что всегда стоит учитывать разные размеры площадок.

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«Необходимо освоиться. Последний раз играл на большом льду два года назад. Летом тоже тренируюсь, но разница ощущается. Нужны один-два матча, чтобы привыкнуть. Здесь намного медленнее игра, чем в НХЛ, но есть время принять решение, подумать», — поделился своим мнением нападающий.

Хоккеист успел пообщаться и со своими менее опытными коллегами по сборной. Он отметил их настрой и нацеленность на самый высокий результат. Однако, по словам форварда, команда, последний раз становившаяся обладательницей золотых медалей чемпионата мира в 2014 году, всё же ощущает определённое давление.

«Все понимают: на нас смотрит вся страна. Мы будем стараться и делать всё возможное», — сказал Овечкин.

Кроме того, он поддержал нападающего Евгения Малкина, который в скором времени может покинуть «Питтсбург Пингвинз».

«Да, у него сложная ситуация, но я бы на его месте не стал слушать, что говорят болельщики, журналисты. Это нагнетание ни к чему хорошему не приведёт. Что будет, то будет. Ты же человек, а не робот, ты переживаешь за команду и самого себя», — отметил россиянин.

В целом форвард положительно оценил атмосферу в сборной в преддверии чемпионата мира. Он признался, что испытывает особые эмоции, вновь вернувшись в состав национальной команды.

«Всё на высшем уровне, как всегда. В прошлом году, как вы знаете, я, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов были заняты. Хорошо, что для нас в итоге всё так закончилось. Я соскучился по сборной России! Мы постоянно смотрели, переживали за неё», — заключил Овечкин.

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