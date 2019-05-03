«Соскучился по сборной»: Овечкин о выступлении на ЧМ, Ковальчуке в роли капитана и отношениях с Малкиным

Илья Ковальчук — авторитетный игрок с большим опытом участия в международных соревнованиях, а потому по праву получил капитанскую повязку. Такое мнение выразил Александр Овечкин в преддверии старта чемпионата мира по хоккею. Спортсмен также признался, что соскучился по выступлениям за сборную России, однако пока что не привык к размерам европейских площадок. Кроме того, Овечкин поддержал Евгения Малкина, который, по некоторым данным, скоро может покинуть команду «Питтсбург Пингвинз».

«Мы должны выступать, остальное — дело тренерского штаба»

До чемпионата мира по хоккею остаются считаные дни. Сборная России уже прибыла в чешский город Брно для проведения заключительного этапа подготовки к главному турниру нынешнего сезона. Накануне к партнёрам присоединились защитники Дмитрий Орлов и Никита Зайцев, а также нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» вошёл в состав национальной команды впервые с 2016 года. Рассказывая о своих впечатлениях от воссоединения со сборной, он отметил, что ещё предстоит пройти период акклиматизации, однако в целом он полностью готов к старту первенства планеты.

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«У нас здесь всё на профессиональном уровне, входим в ритм. Никаких особых нагрузок нет, было только несколько занятий. Почувствовали лёд, а сегодня первая полноценная тренировка. Будем привыкать к размеру площадки. Кроме того, североамериканский стиль игры отличается от европейского. Нужно прочувствовать сочетания звеньев, ритм», — заявил Овечкин в беседе с журналистами.

Тем не менее он признался, что никогда не останавливается на достигнутом и продолжает работать над собой, даже если чувствует полную уверенность в своих силах.

«Играю как играю. Иногда получается действовать на высоком уровне, показывать хороший хоккей, но не забиваешь, и это остаётся незамеченным. А если ты забил и отдал, то все говорят, что действуешь, словно молодой. Каждый аспект нужно улучшать, не останавливаться на достигнутом. Иначе молодые тебя догонят и перегонят», — уверен россиянин.

Благодаря раннему вылету из розыгрыша Кубка Стэнли в состав сборной попали сразу 14 представителей Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Многие эксперты уже назвали нынешний состав «командой мечты», у которой есть все шансы получить главный трофей турнира в Словакии. Однако, по мнению Овечкина, каждый игрок, попадающий на чемпионат мира, по праву должен считаться лучшим в своей стране.

«Ты один из лучших и представляешь свою страну. Ты горд и должен выступать на самом высоком уровне, на чемпионате мира. Что касается капитанства, у нас каждый — капитан и лидер. Но Илья Ковальчук — авторитетный человек, поигравший на разных турнирах и выигравший Олимпийские игры, первенства планеты. Поэтому для меня этот вопрос не принципиален», — отметил хоккеист.

Овечкин не стал выдвигать предположения, какие сочетания были бы наиболее эффективны для игры сборной. Он подчеркнул, что любой хоккеист, будучи профессионалом, должен выходить на лёд и выполнять поставленные тренерским штабом задачи.

«Не знаю, будем ли мы играть с Кузнецовым. Мы должны выступать, а остальное — дело тренерского штаба. Посмотрим. Евгений Малкин говорил, что если у нас не получалось выступать в одной тройке, то не стоит и начинать? Значит, так и есть. Неправильно говорить, что я не хочу вместе с ним выходить на лёд. Могут быть разные ситуации, поэтому нужно положиться на решение наставников», — добавил он.

«Соскучился по сборной России»

Имеющий большой опыт выступления на североамериканских катках Овечкин всё же сравнил схемы большинства в «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России. Однако он подчеркнул, что всегда стоит учитывать разные размеры площадок.

«Необходимо освоиться. Последний раз играл на большом льду два года назад. Летом тоже тренируюсь, но разница ощущается. Нужны один-два матча, чтобы привыкнуть. Здесь намного медленнее игра, чем в НХЛ, но есть время принять решение, подумать», — поделился своим мнением нападающий.

Хоккеист успел пообщаться и со своими менее опытными коллегами по сборной. Он отметил их настрой и нацеленность на самый высокий результат. Однако, по словам форварда, команда, последний раз становившаяся обладательницей золотых медалей чемпионата мира в 2014 году, всё же ощущает определённое давление.

«Все понимают: на нас смотрит вся страна. Мы будем стараться и делать всё возможное», — сказал Овечкин.

Кроме того, он поддержал нападающего Евгения Малкина, который в скором времени может покинуть «Питтсбург Пингвинз».

«Да, у него сложная ситуация, но я бы на его месте не стал слушать, что говорят болельщики, журналисты. Это нагнетание ни к чему хорошему не приведёт. Что будет, то будет. Ты же человек, а не робот, ты переживаешь за команду и самого себя», — отметил россиянин.

В целом форвард положительно оценил атмосферу в сборной в преддверии чемпионата мира. Он признался, что испытывает особые эмоции, вновь вернувшись в состав национальной команды.

«Всё на высшем уровне, как всегда. В прошлом году, как вы знаете, я, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов были заняты. Хорошо, что для нас в итоге всё так закончилось. Я соскучился по сборной России! Мы постоянно смотрели, переживали за неё», — заключил Овечкин.