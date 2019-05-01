СМИ: «Питтсбург» готов рассмотреть возможность обмена Малкина

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» может рассмотреть вероятность обмена российского нападающего Евгения Малкина.

Как сообщает обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман, неудачные выступления команды могут подтолкнуть клуб если не к полномасштабной перестройке, то к точечным изменениям.

Отмечается, что в контракте российского форварда есть пункт о невозможности обмена, который можно обойти только с согласия игрока.

При этом, по информации Фридмана, хотя информация об обмене Малкина выглядит как слухи, некоторые клубы полагают, что это возможно. Среди потенциальных вариантов называются «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз». При этом «Питтсбург» в случае обмена намерен получить достаточно хорошую компенсацию за россиянина.

Малкин играет за «Питтсбург» с 2006 года. В его активе 852 матча, в которых он набрал 1002 (391+611) очка. В составе «Пингвинз» он трижды выиграл Кубок Стэнли.

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