СМИ: «Питтсбург» готов рассмотреть возможность обмена Малкина

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» может рассмотреть вероятность обмена российского нападающего Евгения Малкина.
СМИ: «Питтсбург» готов рассмотреть возможность обмена Малкина
  • AFP
  • © © BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Как сообщает обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман, неудачные выступления команды могут подтолкнуть клуб если не к полномасштабной перестройке, то к точечным изменениям.

Отмечается, что в контракте российского форварда есть пункт о невозможности обмена, который можно обойти только с согласия игрока.

При этом, по информации Фридмана, хотя информация об обмене Малкина выглядит как слухи, некоторые клубы полагают, что это возможно. Среди потенциальных вариантов называются «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз». При этом «Питтсбург» в случае обмена намерен получить достаточно хорошую компенсацию за россиянина.

Малкин играет за «Питтсбург» с 2006 года. В его активе 852 матча, в которых он набрал 1002 (391+611) очка. В составе «Пингвинз» он трижды выиграл Кубок Стэнли.

Ранее сообщалось, что Павел Дацюк объявил об уходе из ХК СКА.

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