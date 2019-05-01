Дацюк объявил об уходе из ХК СКА

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Нападающий санкт-петербургского хоккейного клуба СКА Павел Дацюк объявил о своём уходе из команды.
Дацюк объявил об уходе из ХК СКА
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«Подошёл к концу петербургский этап моей карьеры. Хочу сказать спасибо клубу СКА, здесь были замечательные условия для игр, тренировок и внимательный персонал, что помогало сконцентрироваться исключительно на хоккее», — написал 40-летний форвард в своём Twitter.

Его контракт со СКА истёк 30 апреля.

Дацюк играл за армейцев с 2016 года. В составе команды он стал обладателем Кубка Гагарина в 2017-м. Всего в его активе 122 матча регулярного чемпионата и 34 игры плей-офф, в которых он записал в свой актив 111 (32+79) и 22 (8+14) очка.

Ранее игрок СКА Николай Прохоркин объявил об отъезде в НХЛ.

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