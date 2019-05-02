Обилие удалений, ненадёжная оборона и высокая результативность: что надо знать об игре сборной России в матче со Швецией

Сборная России уступила национальной команде Швеции в матче заключительного этапа Еврохоккейтура. Пять пропущенных шайб с пятака, два удаления Евгения Малкина и успешное выступление Никиты Гусева — главные итоги встречи. В преддверии чемпионата мира такие результаты вызывают настороженность, однако состав команды ещё находится в стадии формирования. Выводы из игры подопечных Ильи Воробьёва в матче со шведами — в материале RT.

Сборная России по хоккею перешла в финальную стадию подготовки к чемпионату мира, который пройдёт в Словакии уже в этом месяце. В рамках заключительного этапа Еврохоккейтура подопечные Ильи Воробьёва потерпели поражение от национальной команды Швеции. Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу скандинавов и заставила многих болельщиков и экспертов поумерить свои ожидания от выступления коллектива на первенстве планеты.

Однако это ещё не повод для негативных прогнозов на чемпионат мира. Российская сборная продолжает собирать под своими знамёнами лидеров и находится на стадии налаживания командных связей. Этот процесс не всегда протекает быстро, поэтому команда может испытывать серьёзные проблемы в игре. Именно это произошло в Стокгольме в матче со шведами.

Дисциплина

Одной из главных проблем сборной России в прошедшей встрече стало огромное количество удалений. За три периода подопечные Воробьёва заработали суммарно 18 штрафных минут, что не могло не сказаться на результате. При этом стоит отметить благосклонность коллектива Рикарда Грёнборга, лишь дважды наказавшего отечественных спортсменов за грубость. Этому весьма способствовала не самая уверенная игра россиян в обороне, которые позволяли своим соперникам как располагаться в своей зоне, так и очень уверенно чувствовать себя в непосредственной близости от ворот Андрея Василевского.

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В этом матче неосмотрительность допускала значительная часть состава российской команды. Действующие олимпийские чемпионы зарабатывали удаления всех видов, причём пара из них была совсем уж необязательной. Так, в первом периоде они получили две минуты штрафа за нарушение численного состава, а во втором — за задержку игры.

Главным антигероем стал Евгений Малкин, в пассиве которого значится треть штрафных минут всей команды. В начале второго периода форвард «Питтсбурга» крайне неаккуратно поднял клюшку, в результате чего получил двойной малый штраф. Этого шведам оказалось достаточно, чтобы во второй раз переиграть Василевского и выйти вперёд в счёте.

Ещё одно удаление форварда пришлось на начало третьего периода — Малкин неловким движением выбил клюшку у нападающего Элиаса Петтерсона. На этот раз «тре крунур» не смогли сходу наказать соперника, но сделали это спустя шесть секунд после возвращения игрока «Пингвинз» на лёд. Таким образом Евгений фактически оказался причастен к двум пропущенным голам команды в матче. Как и в случае с удалениями, они составили треть от общего количества.

Игра на пятаке

Вторым негативным аспектом прошедшей встречи стала крайне неуверенная игра сборной России в обороне. Достаточно сказать, что пять из шести шайб в ворота Василевского были забиты с пятачка. И это с учётом того, что заключительный гол стал результатом броска по пустым воротам подопечных Воробьёва.

Российские защитники действовали довольно нерасторопно, позволяя своим оппонентам раз за разом оказываться первыми на отскоках. У соперников особенно активно смотрелся Луи Эрикссон. Форвард «Ванкувера» оформил дубль и единожды выступил в роли ассистента.

Безусловно, пока рано называть оборону самой слабой линией команды на грядущем чемпионате мира. Хотя бы потому, что к составу национальной команды ещё присоединятся Дмитрий Орлов из «Вашингтона» и Никита Зайцев из «Торонто». Но обилие ошибок в игре со шведами позволяет говорить, что некоторые из представителей защиты рискуют не попасть в итоговый состав на первенство планеты. Достаточно отметить, что лишь одна пара смогла завершить встречу с положительным показателем полезности — Динар Хафизуллин и Артём Зуб.

Выступление Василевского

Пожалуй, самым положительным моментом встречи стала игра голкипера «Тампа-Бэй». Ввиду неуверенной игры защиты на долю Василевского выпал огромный объём работы, с которой он в основном справился. На протяжении всего матча шведы действовали предельно агрессивно и нанесли 38 бросков по воротам. Достаточно отметить, что россияне отметились лишь 23-мя.

На протяжении всей встречи голкипер «Лайтнинг» сохранял предельную концентрацию и совершил 33 спасения. Один из претендентов на приз лучшему вратарю регулярного сезона НХЛ («Везина Трофи») хорошо справлялся с бросками со средней и дальней дистанций, но на добивании зачастую оказывался бессилен.

Несмотря на пять пропущенных шайб, Василевский вряд ли рискует испортить впечатление о себе после этой встречи. В отсутствие Андрея сборная России могла уступить команде Швеции и с более крупным счётом, что стало бы серьёзным ударом в преддверии первенства планеты.

Высокая результативность

Несмотря на многочисленные ошибки у своих ворот и удаления, российская команда продемонстрировала, что способна действовать изобретательно и реализовывать моменты у ворот противника. В отличие от «тре крунур», подопечные Воробьёва практически не имели возможности попробовать свои силы при игре в большинстве, ввиду чего были вынуждены забивать в равных составах.

Все четыре гола сборной стали результатом размашистых атак, в которых не обошлось без участия игроков обороны. Так, защитник «Локомотива» Александр Елесин стал автором первой заброшенной шайбы, а его коллеги по амплуа Никита Нестеров и Михаил Сергачёв успели отметиться результативными передачами.

Положительным знаком стал и тот факт, что опасность исходила от всех четырёх звеньев российской команды. Лишь тройка Александра Кадейкина не смогла отметиться голами, в то время как все остальные отличились по разу.

Несмотря на многочисленные удаления Евгения Малкина, тройка форварда «Питтсбурга» показала, что в будущем способна решать серьёзные задачи. На троих Малкин, Кучеров и Гусев набрали четыре очка, став самым результативным звеном коллектива. Особенно ярко проявил себя новобранец «Коламбуса», дважды выступивший в роли асисстента. Сначала он вместе с Евгением помог отличиться всё тому же Елесину, а после — Сергею Андронову.

В отличие от своих партнёров по звену, Кучеров сам поразил ворота соперника. За 34 секунды до конца матча лучший бомбардир сезона НХЛ зажёг своё имя на табло, вновь напомнив о собственных снайперских качествах.

Учитывая впечатляющие действия тройки Малкина в нападении, Воробьёв вряд ли решится на перестановки в этом звене. Очевидно, что пока Евгений выступает не на своём уровне, но вряд ли стоит сомневаться в квалификации форварда «Питтсбурга». Этот матч показал, что он довольно неплохо сочетается с умными и техничными Кучеровым и Гусевым, а их трио обещает стать одним из главных орудий команды на первенстве планеты.