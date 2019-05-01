С Малкиным и Кучеровым в составе: сборная России по хоккею играет со Швецией в матче Евротура
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
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01 мая 2019
Поехали, матч начался!
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Впрочем, главным для подопечных Илья Воробьёва сейчас является не победа в Евротуре, а подготовка к чемпионату мира в Братиславе. С таким мощным пополнением из НХЛ, которое досталось в этом году, болельщики вправе ждать золота, но даже мировым звёздам сначала надо сыграться перед большим турниром.
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Сборная России подошла к Чешским хоккейным играм лидером всего зачёта Евротура и шестиочковым заделом по отношению к Финляндии. Если сегодня удастся обыграть шведов, то можно будет не сомневаться и в общей победе по итогам сезона.
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Вот в таком составе сегодня сыграет российская сборная. Пока что без Александра Овечкина и Евгения Кузнецова, но с Евгением Малкиным и Никитой Кучеровым.
Состав на матч со шведами на Чешских хоккейных играх 🔽— Хоккей России (@russiahockey) 1 мая 2019 г.
Стартовое вбрасывание в 16:00 #снамироссияpic.twitter.com/nTlxDfLMdi
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Добрый вечер! RT начинает текстовую онлайн-трансляцию хоккейного матча сборных России и Швеции в рамках заключительного чешского этапа Евротура. Матч пройдёт в Стокгольме и начнётся в 16:00 по московскому времени.
🏒🥅 Первый день мая — и первый матч на заключительном этапе Еврохоккейтура: https://t.co/JvcSEmnHjw— Хоккей России (@russiahockey) 1 мая 2019 г.
Играем со шведами, стартовое вбрасывание в 16:00. Включайте к этому часу «Матч ТВ» или открывайте https://t.co/hVuJjUSFTb — будем болеть за сборную вместе! #снамироссияpic.twitter.com/M0TKJUx8FY
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