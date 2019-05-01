С Малкиным и Кучеровым в составе: сборная России по хоккею играет со Швецией в матче Евротура

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Владимир Зайвый
Сборная России по хоккею встречается с командой Швеции в рамках вынесенного матча последнего этапа Евротура — Чешских хоккейных игр. Для подопечных Ильи Воробьёва этот матч станет проверкой перед стартующим 10 мая чемпионатом мира в Словакии. В состав российской команды вошли звёзды НХЛ Евгений Малкин и Никита Кучеров. RT ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию.
С Малкиным и Кучеровым в составе: сборная России по хоккею играет со Швецией в матче Евротура
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко
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Автообновление

  • 01 мая 2019

    Поехали, матч начался!

  • Впрочем, главным для подопечных Илья Воробьёва сейчас является не победа в Евротуре, а подготовка к чемпионату мира в Братиславе. С таким мощным пополнением из НХЛ, которое досталось в этом году, болельщики вправе ждать золота, но даже мировым звёздам сначала надо сыграться перед большим турниром.

  • Сборная России подошла к Чешским хоккейным играм лидером всего зачёта Евротура и шестиочковым заделом по отношению к Финляндии. Если сегодня удастся обыграть шведов, то можно будет не сомневаться и в общей победе по итогам сезона.

  • Вот в таком составе сегодня сыграет российская сборная. Пока что без Александра Овечкина и Евгения Кузнецова, но с Евгением Малкиным и Никитой Кучеровым.

  • Добрый вечер! RT начинает текстовую онлайн-трансляцию хоккейного матча сборных России и Швеции в рамках заключительного чешского этапа Евротура. Матч пройдёт в Стокгольме и начнётся в 16:00 по московскому времени.

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