С Малкиным и Кучеровым в составе: сборная России по хоккею играет со Швецией в матче Евротура

Сборная России по хоккею встречается с командой Швеции в рамках вынесенного матча последнего этапа Евротура — Чешских хоккейных игр. Для подопечных Ильи Воробьёва этот матч станет проверкой перед стартующим 10 мая чемпионатом мира в Словакии. В состав российской команды вошли звёзды НХЛ Евгений Малкин и Никита Кучеров. RT ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию.

РИА Новости

© Алексей Куденко