Конкурент Овечкина, легенда шведской сборной и самый талантливый юниор: с кем могут столкнуться россияне на ЧМ по хоккею
- AFP
Швеция — Хенрик Лундквист
Сборной Швеции очень сильно повезло в этом году — её состав серьёзно укрепят более десятка игроков НХЛ. На заключительный этап Евротура перед чемпионатом мира из Северной Америки приехали сразу 16 человек, в том числе самый результативный швед регулярного чемпионата Элиас Линдхольм (26 + 52). И это ещё не определился с поездкой в Словакию Никлас Бэкстрём, освободившийся после вылета «Вашингтон Кэпиталз» из Кубка Стэнли.
Если определять из всего это отряда главную звезду, то выбор очевиден. Это голкипер Хенрик Лундквист — олимпийский чемпион 2006 года, обладатель «Везины Трофи» и просто легенда вратарского цеха. В свои 37 лет он стал уступать позиции в «Нью-Йорк Рейнджерс» молодому россиянину Александру Георгиеву и показал за сезон худший процент отражённых бросков в карьере — 90,7%. Но в сборной Короля Хенрика ждут всегда как минимум ради поднятия командного духа.
Чехия — Якуб Ворачек
Чешская сборная также может похвастаться большим количеством известных игроков в своём составе, даже несмотря на то, что многие звёзды не смогут приехать на чемпионат мира из-за Кубка Стэнли. В целом команда станет крепким сплавом из хоккеистов НХЛ и КХЛ, в которой особенно выделяется опытный Якуб Ворачек. Чемпион мира 2010 года провёл хороший сезон, набрав 66 очков в регулярном чемпионате за «Филадельфию Флайерз». В клубе более впечатляющей статистикой могут похвастаться только давние лидеры команды Клод Жиру и Шон Кутюрье.
Результативность Ворачека могла бы быть и выше, если бы не двухматчевая дисквалификация за удар Джонни Бойчака в концовке сезона, когда у «Филадельфии» ещё были шансы пробиться в плей-офф. Теперь 29-летний нападающий будет доигрывать сезон в сборной и дважды встретится с российской командой — на этапе Евротура в Брно и на чемпионате мира в Словакии.
Швейцария — Роман Йози
В швейцарской сборной россиянам стоит приглядеться к Роману Йози. Год назад капитан «Нэшвилл Предаторз» отыграл в финале чемпионата мира со сломанной рукой, а теперь он едет в расположение национальной команды здоровым и злым на самого себя из-за раннего вылета из Кубка Стэнли.
Среди своих соотечественников Йози стал вторым по результативности в минувшей «регулярке» НХЛ. Но проиграть Тимо Майеру, продолжающему выступать за «Сан-Хосе Шаркс», не зазорно — 28-летний игрок «Нэшвилла» является защитником атакующего плана, и набор очков остаётся для него всё-таки второстепенной задачей, хотя и с ней он справляется неплохо. Йози закрыл сезон с 56 баллами и набрал ещё четыре в плей-офф. Кстати, вместе с ним в сборную едет и более опытный одноклубник Янник Вебер, который, впрочем, не столь известен.
Канада — Джон Таварес
Совсем неблагодарным делом можно назвать поиск главной звезды в сборной Канады. Какой бы состав ни привёз тренерский штаб на чемпионат мира, в нём обязательно найдутся достойные хоккеисты, которым были бы рады в любой другой национальной команде. И это касается всех трёх игровых линий — в каждой канадцы могут похвастаться громкими именами.
Особняком, пожалуй, стоит Джон Таварес. Помимо того, что в первый же сезон с «Торонто Мэйпл Лифс» он побил все свои рекорды результативности, забросил 47 шайб и набрал 88 очков, он ещё и отыграл в первом раунде Кубка Стэнли, где его команде чуть-чуть не хватило для победы над «Бостон Брюинз». У Тавареса будет особая мотивация на чемпионат мира: это единственный турнир для сборных, который он не выигрывал и с которого даже не привозил медалей.
США — Патрик Кейн
Американец Патрик Кейн на прошлом чемпионате показывал просто чудеса результативности. Год назад нападающий стал лучшим бомбардиром первенства, набрав 20 баллов, — такого показателя за последние десять лет не добивался никто.
Участие в ЧМ трёхкратного обладателя Кубка Стэнли стало возможным после второго подряд непопадания «Чикаго Блэкхокс» в плей-офф. Сам будущий капитан сборной США сделал всё возможное, чтобы не повторить прошлогодней неудачи. Он набрал в регулярном чемпионате 110 очков и стал самым результативным американцем за последние 26 лет. Однако порывы Кейна в команде никто не поддержал, и в результате ему остаётся доигрывать сезон в Словакии.
Финляндия — Каапо Какко
Болельщикам сборной Финляндии в этом году стоит запастись терпением. Команда не сможет рассчитывать на значительное усиление ни из НХЛ, ни из КХЛ. Одним игрокам мешает выступление в Кубке Стэнли, другие залечивают травмы, Андрея Баркова не отпустила «Флорида Пантерз», а Патрик Лайне сам отказался приезжать из-за необходимости переподписать контракт с «Виннипег Джетс». Ситуацию можно назвать катастрофической — сейчас на Евротуре команду спасают только пять игроков КХЛ, и то это не игроки уровня лучшего бомбардира Кубка Гагарина Теэму Хартикайнена или нового рекордсмена лиги по сейвам Юхи Метсолы.
Пожалуй, интереснее всего в такой ситуации наблюдать за 18-летним Каапо Какко. Он является лидером европейского рейтинга скаутского бюро НХЛ и одним из фаворитов предстоящего драфта. Форвард ТПС уже может похвастаться победами на двух чемпионатах мира, пускай только на юниорском и молодёжном уровнях. В своём клубе Какко провёл отличный сезон, показывая статистику, достойную взрослых хоккеистов. Пока Финляндия не объявила состав на чемпионат мира в Словакии, но весьма вероятно, что вытаскивать из группы её будет этот одарённый юноша.
Германия — Леон Драйзайтль
У сборной Германии будет серьёзное усиление в лице нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля. 23-летний нападающий провёл сезон мечты: сначала он стал первым немцем, который заработал больше 100 очков в регулярном чемпионате НХЛ за сезон, а затем (опять-таки первым) забросил 50 шайб в 82 матчах. Именно Драйзайтль, а не кто-то из канадцев или американцев, был главным соперником Александра Овечкина в снайперской гонке.
Немецкому хоккеисту для полного счастья не хватило только одного: чтобы личная статистика трансформировалась в командные успехи. «Эдмонтон» занял предпоследнее место в своей конференции, и ещё задолго до окончания сезона Драйзайтль понял, что поедет на свой пятый чемпионат мира, чем в его возрасте могут гордиться не многие. Свою форму немец нисколько не растерял. В двух товарищеских матчах за сборную он забросил пять шайб, причём одну из них — бейсбольным ударом. Теперь, когда Драйзайтль уже может считаться звездой НХЛ, у его сборной вновь будет шанс попасть в плей-офф чемпионата мира.
Kann man so machen...😳#Draisaitl@deb_teams@SPORT1pic.twitter.com/r1sbwLPhDl— Rick Goldmann (@RickGoldmann) 27 апреля 2019 г.
Словакия — Томаш Татар
Восемь лет назад, когда Словакия в предыдущий раз принимала чемпионат мира, ей удалось собрать сильнейший для себя состав с несколькими игроками НХЛ или имеющими опыт выступления в лиге хоккеистами. Но та «команда мечты» к огромному разочарованию публики провалилась и не вышла даже в плей-офф. Сейчас словацкая команда не может похвастать обилием звёзд, но кое-кого в ней выделить всё же стоит.
Томаш Татар долгое время играл за «Детройт Ред Уингз», а в прошлом году дошёл до финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс», хотя при этом практически не появлялся на льду и провёл всего 28 матчей с учётом плей-офф. Но затем нападающего ждал обмен в «Монреаль Канадиенс», и там он раскрылся с новой стороны. Татар стал вторым бомбардиром в команде с 58 очками и едва не оказался в Кубке Стэнли вместо домашнего чемпионата мира.
Дания — Ларс Эллер
Ещё одним игроком «Вашингтона» на чемпионате мира в Словакии станет Ларс Эллер — автор чемпионской шайбы в прошлогоднем Кубке Стэнли. После того невероятного плей-офф, в котором датчанин набрал 18 очков, он вернулся к привычному статусу рабочей лошадки, от которой ждут не красивой статистики, а выполнения командных задач.
В последнем регулярном чемпионате Эллер заработал всего в два раза больше очков, чем за прошлый Кубок Стэнли, но при этом завершившийся сезон стал для нападающего вторым за карьеру в плане результативности. Эллер также занёс в свой актив три балла в плей-офф. На чемпионате мира, перед которым форвард отпразднует 30-летие, он уже сможет примерить на себя роль лидера сборной и перестать выполнять черновую работу. Именно от него будет зависеть, сможет ли Дания навязать борьбу словакам и немцам, чтобы в третий раз за десять лет пройти в четвертьфинал.
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