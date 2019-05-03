Конкурент Овечкина, легенда шведской сборной и самый талантливый юниор: с кем могут столкнуться россияне на ЧМ по хоккею

До старта чемпионата мира по хоккею в Словакии остаётся одна неделя. Хотя многие команды ещё не объявили свои составы на турнир, уже известны имена некоторых звёзд, которые выступят за свои сборные. Российским игрокам будут противостоять легенда шведского хоккея Хенрик Лундквист и один из лучших защитников-бомбардиров Роман Йози. В плей-офф отечественная команда может встретиться с самым одарённым 18-летним игроком Каапо Какко, главным соперником Александра Овечкина по снайперской гонке в НХЛ Леоном Драйзайтлем и лучшим бомбардиром прошлого ЧМ Патриком Кейном.

Швеция — Хенрик Лундквист

Сборной Швеции очень сильно повезло в этом году — её состав серьёзно укрепят более десятка игроков НХЛ. На заключительный этап Евротура перед чемпионатом мира из Северной Америки приехали сразу 16 человек, в том числе самый результативный швед регулярного чемпионата Элиас Линдхольм (26 + 52). И это ещё не определился с поездкой в Словакию Никлас Бэкстрём, освободившийся после вылета «Вашингтон Кэпиталз» из Кубка Стэнли.

Если определять из всего это отряда главную звезду, то выбор очевиден. Это голкипер Хенрик Лундквист — олимпийский чемпион 2006 года, обладатель «Везины Трофи» и просто легенда вратарского цеха. В свои 37 лет он стал уступать позиции в «Нью-Йорк Рейнджерс» молодому россиянину Александру Георгиеву и показал за сезон худший процент отражённых бросков в карьере — 90,7%. Но в сборной Короля Хенрика ждут всегда как минимум ради поднятия командного духа.

Чехия — Якуб Ворачек

Чешская сборная также может похвастаться большим количеством известных игроков в своём составе, даже несмотря на то, что многие звёзды не смогут приехать на чемпионат мира из-за Кубка Стэнли. В целом команда станет крепким сплавом из хоккеистов НХЛ и КХЛ, в которой особенно выделяется опытный Якуб Ворачек. Чемпион мира 2010 года провёл хороший сезон, набрав 66 очков в регулярном чемпионате за «Филадельфию Флайерз». В клубе более впечатляющей статистикой могут похвастаться только давние лидеры команды Клод Жиру и Шон Кутюрье.

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Результативность Ворачека могла бы быть и выше, если бы не двухматчевая дисквалификация за удар Джонни Бойчака в концовке сезона, когда у «Филадельфии» ещё были шансы пробиться в плей-офф. Теперь 29-летний нападающий будет доигрывать сезон в сборной и дважды встретится с российской командой — на этапе Евротура в Брно и на чемпионате мира в Словакии.

Швейцария — Роман Йози

В швейцарской сборной россиянам стоит приглядеться к Роману Йози. Год назад капитан «Нэшвилл Предаторз» отыграл в финале чемпионата мира со сломанной рукой, а теперь он едет в расположение национальной команды здоровым и злым на самого себя из-за раннего вылета из Кубка Стэнли.

Среди своих соотечественников Йози стал вторым по результативности в минувшей «регулярке» НХЛ. Но проиграть Тимо Майеру, продолжающему выступать за «Сан-Хосе Шаркс», не зазорно — 28-летний игрок «Нэшвилла» является защитником атакующего плана, и набор очков остаётся для него всё-таки второстепенной задачей, хотя и с ней он справляется неплохо. Йози закрыл сезон с 56 баллами и набрал ещё четыре в плей-офф. Кстати, вместе с ним в сборную едет и более опытный одноклубник Янник Вебер, который, впрочем, не столь известен.

Канада — Джон Таварес

Совсем неблагодарным делом можно назвать поиск главной звезды в сборной Канады. Какой бы состав ни привёз тренерский штаб на чемпионат мира, в нём обязательно найдутся достойные хоккеисты, которым были бы рады в любой другой национальной команде. И это касается всех трёх игровых линий — в каждой канадцы могут похвастаться громкими именами.

Особняком, пожалуй, стоит Джон Таварес. Помимо того, что в первый же сезон с «Торонто Мэйпл Лифс» он побил все свои рекорды результативности, забросил 47 шайб и набрал 88 очков, он ещё и отыграл в первом раунде Кубка Стэнли, где его команде чуть-чуть не хватило для победы над «Бостон Брюинз». У Тавареса будет особая мотивация на чемпионат мира: это единственный турнир для сборных, который он не выигрывал и с которого даже не привозил медалей.

США — Патрик Кейн

Американец Патрик Кейн на прошлом чемпионате показывал просто чудеса результативности. Год назад нападающий стал лучшим бомбардиром первенства, набрав 20 баллов, — такого показателя за последние десять лет не добивался никто.

Участие в ЧМ трёхкратного обладателя Кубка Стэнли стало возможным после второго подряд непопадания «Чикаго Блэкхокс» в плей-офф. Сам будущий капитан сборной США сделал всё возможное, чтобы не повторить прошлогодней неудачи. Он набрал в регулярном чемпионате 110 очков и стал самым результативным американцем за последние 26 лет. Однако порывы Кейна в команде никто не поддержал, и в результате ему остаётся доигрывать сезон в Словакии.

Финляндия — Каапо Какко

Болельщикам сборной Финляндии в этом году стоит запастись терпением. Команда не сможет рассчитывать на значительное усиление ни из НХЛ, ни из КХЛ. Одним игрокам мешает выступление в Кубке Стэнли, другие залечивают травмы, Андрея Баркова не отпустила «Флорида Пантерз», а Патрик Лайне сам отказался приезжать из-за необходимости переподписать контракт с «Виннипег Джетс». Ситуацию можно назвать катастрофической — сейчас на Евротуре команду спасают только пять игроков КХЛ, и то это не игроки уровня лучшего бомбардира Кубка Гагарина Теэму Хартикайнена или нового рекордсмена лиги по сейвам Юхи Метсолы.

Пожалуй, интереснее всего в такой ситуации наблюдать за 18-летним Каапо Какко. Он является лидером европейского рейтинга скаутского бюро НХЛ и одним из фаворитов предстоящего драфта. Форвард ТПС уже может похвастаться победами на двух чемпионатах мира, пускай только на юниорском и молодёжном уровнях. В своём клубе Какко провёл отличный сезон, показывая статистику, достойную взрослых хоккеистов. Пока Финляндия не объявила состав на чемпионат мира в Словакии, но весьма вероятно, что вытаскивать из группы её будет этот одарённый юноша.

Германия — Леон Драйзайтль

У сборной Германии будет серьёзное усиление в лице нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля. 23-летний нападающий провёл сезон мечты: сначала он стал первым немцем, который заработал больше 100 очков в регулярном чемпионате НХЛ за сезон, а затем (опять-таки первым) забросил 50 шайб в 82 матчах. Именно Драйзайтль, а не кто-то из канадцев или американцев, был главным соперником Александра Овечкина в снайперской гонке.

Немецкому хоккеисту для полного счастья не хватило только одного: чтобы личная статистика трансформировалась в командные успехи. «Эдмонтон» занял предпоследнее место в своей конференции, и ещё задолго до окончания сезона Драйзайтль понял, что поедет на свой пятый чемпионат мира, чем в его возрасте могут гордиться не многие. Свою форму немец нисколько не растерял. В двух товарищеских матчах за сборную он забросил пять шайб, причём одну из них — бейсбольным ударом. Теперь, когда Драйзайтль уже может считаться звездой НХЛ, у его сборной вновь будет шанс попасть в плей-офф чемпионата мира.

Словакия — Томаш Татар

Восемь лет назад, когда Словакия в предыдущий раз принимала чемпионат мира, ей удалось собрать сильнейший для себя состав с несколькими игроками НХЛ или имеющими опыт выступления в лиге хоккеистами. Но та «команда мечты» к огромному разочарованию публики провалилась и не вышла даже в плей-офф. Сейчас словацкая команда не может похвастать обилием звёзд, но кое-кого в ней выделить всё же стоит.

Томаш Татар долгое время играл за «Детройт Ред Уингз», а в прошлом году дошёл до финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс», хотя при этом практически не появлялся на льду и провёл всего 28 матчей с учётом плей-офф. Но затем нападающего ждал обмен в «Монреаль Канадиенс», и там он раскрылся с новой стороны. Татар стал вторым бомбардиром в команде с 58 очками и едва не оказался в Кубке Стэнли вместо домашнего чемпионата мира.

Дания — Ларс Эллер

Ещё одним игроком «Вашингтона» на чемпионате мира в Словакии станет Ларс Эллер — автор чемпионской шайбы в прошлогоднем Кубке Стэнли. После того невероятного плей-офф, в котором датчанин набрал 18 очков, он вернулся к привычному статусу рабочей лошадки, от которой ждут не красивой статистики, а выполнения командных задач.

В последнем регулярном чемпионате Эллер заработал всего в два раза больше очков, чем за прошлый Кубок Стэнли, но при этом завершившийся сезон стал для нападающего вторым за карьеру в плане результативности. Эллер также занёс в свой актив три балла в плей-офф. На чемпионате мира, перед которым форвард отпразднует 30-летие, он уже сможет примерить на себя роль лидера сборной и перестать выполнять черновую работу. Именно от него будет зависеть, сможет ли Дания навязать борьбу словакам и немцам, чтобы в третий раз за десять лет пройти в четвертьфинал.