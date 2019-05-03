Овечкин поддержал назначение Ковальчука капитаном сборной России по хоккею
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«Я двумя руками за его назначение капитаном, за этот выбор», — цитирует форварда РИА Новости.
Он также отметил, что в целом нет большой разницы, кто будет капитаном, так как многие игроки сборной исполняют эту роль либо являются ассистентами в своих клубах.
«Ковальчук — авторитетный человек, поигравший на всех уровнях, выигрывал Олимпиаду, чемпионаты мира», — сказал Овечкин.
Ранее Артемий Панарин заявил, что не будет думать о чемпионате мира по хоккею.