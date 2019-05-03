Овечкин поддержал назначение Ковальчука капитаном сборной России по хоккею

Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин поддержал назначение Ильи Ковальчука капитаном национальной команды.

«Я двумя руками за его назначение капитаном, за этот выбор», — цитирует форварда РИА Новости.

Он также отметил, что в целом нет большой разницы, кто будет капитаном, так как многие игроки сборной исполняют эту роль либо являются ассистентами в своих клубах.

«Ковальчук — авторитетный человек, поигравший на всех уровнях, выигрывал Олимпиаду, чемпионаты мира», — сказал Овечкин.

Ранее Артемий Панарин заявил, что не будет думать о чемпионате мира по хоккею.