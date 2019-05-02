Панарин о чемпионате мира по хоккею: даже думать об этом не буду

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Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин ответил на вопрос, поедет ли он на чемпионат мира по хоккею играть за сборную России в случае вылета своей команды из плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Панарин о чемпионате мира по хоккею: даже думать об этом не буду
  • ©Matt Cohen
  • globallookpress.com

«Даже думать об этом не буду! У нас идёт плей-офф. Мы сейчас играем. Надеемся на самое лучшее», — цитирует россиянина «Матч ТВ».

Он также признался, что на данный момент вообще не следит за новостями и России. 

«Сейчас идет плей-офф, через день — игры. Просто спишь, ешь, восстанавливаешься. Вся концентрация только на хоккее», — добавил Панарин.

Ранее Александр Георгиев заявил, что сборная России по хоккею хочет выиграть золото чемпионата мира.

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