Георгиев: сборная России по хоккею хочет выиграть золото чемпионата мира

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сборной России Александр Георгиев рассказал о целях национальной команды на предстоящий чемпионат мира в Словакии.

«Все мы хотим выиграть золото, это естественно», — приводит слова голкипера РИА Новости.

Он также вспомнил, как стал серебряным призёром молодёжного мирового первенства. По его словам, та команда была сплочённой, её объединяла одна цель. Георгиев отметил, что финал с Финляндией, в котором россияне потерпели поражение, мог повернуться в любую сторону, так как всё решилось в овертайме.

«Сейчас есть новый шанс, очень хочется достать, наконец, это золото в майке сборной. Это моя цель сейчас», — добавил Георгиев.

ЧМ пройдёт в словацких Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая.

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