Селекционер ФХР рассказал, в каком настроении Овечкин прилетел в сборную
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«Общался с Сашей, настроение у него хорошее, постепенно отходит от проигрыша. Да, не всё сложилось для него в этом сезоне так, как он хотел, но для Овечкина сборная — это отдельный пункт в карьере. Он как никто всегда рвётся в команду, так что, несмотря на осадок от итогов сезона в НХЛ, будет выкладываться на 100%», — рассказал Малахов.
Ранее стало известно, что Овечкин, Кузнецов, Орлов и Зайцев присоединятся к сборной России по хоккею 2 мая.