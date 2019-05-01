Селекционер ФХР рассказал, в каком настроении Овечкин прилетел в сборную

Менеджер селекционной службы Федерации хоккея России и олимпийский чемпион Владимир Малахов в интервью RT поделился подробностями от встречи с Александром Овечкиным в стане национальной команды. По мнению функционера, капитан «Вашингтона» перестроился после вылета своей команды из плей-офф Кубка Стэнли.

«Общался с Сашей, настроение у него хорошее, постепенно отходит от проигрыша. Да, не всё сложилось для него в этом сезоне так, как он хотел, но для Овечкина сборная — это отдельный пункт в карьере. Он как никто всегда рвётся в команду, так что, несмотря на осадок от итогов сезона в НХЛ, будет выкладываться на 100%», — рассказал Малахов.

Ранее стало известно, что Овечкин, Кузнецов, Орлов и Зайцев присоединятся к сборной России по хоккею 2 мая.