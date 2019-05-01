Селекционер ФХР рассказал, в каком настроении Овечкин прилетел в сборную

Короткая ссылка
Менеджер селекционной службы Федерации хоккея России и олимпийский чемпион Владимир Малахов в интервью RT поделился подробностями от встречи с Александром Овечкиным в стане национальной команды. По мнению функционера, капитан «Вашингтона» перестроился после вылета своей команды из плей-офф Кубка Стэнли.
Селекционер ФХР рассказал, в каком настроении Овечкин прилетел в сборную
  • Reuters

«Общался с Сашей, настроение у него хорошее, постепенно отходит от проигрыша. Да, не всё сложилось для него в этом сезоне так, как он хотел, но для Овечкина сборная — это отдельный пункт в карьере. Он как никто всегда рвётся в команду, так что, несмотря на осадок от итогов сезона в НХЛ, будет выкладываться на 100%», — рассказал Малахов.

Ранее стало известно, что Овечкин, Кузнецов, Орлов и Зайцев присоединятся к сборной России по хоккею 2 мая. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить