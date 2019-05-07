Бобровский о выходе на рынок свободных агентов: это решение всей жизни
- globallookpress.com
- © Adam Lacy/Icon Sportswire
«Это очень важное решение, решение всей жизни. Я благодарен за всё, что у меня было в «Коламбусе», — цитирует Бобровского журналистка Эмили Каплан.
«Блю Джекетс» проиграл полуфинальную серию плей-офф Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» (2:4) и вылетел из борьбы за Кубок Стэнли. Бобровский не принимал участия в последнем матче сезона, оставшись в запасе. В регулярном чемпионате НХЛ россиянин стал лидером по количеству матчей без пропущенных шайб — девять.
Ранее сообщалось, что «Колорадо» в овертайме победил «Сан-Хосе» в плей-офф НХЛ.