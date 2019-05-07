Бобровский о выходе на рынок свободных агентов: это решение всей жизни

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Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский, который станет неограниченно свободным агентом нынешним летом, заявил, что выбор клуба в грядущее межсезонье станет для него решением всей жизни.
Бобровский о выходе на рынок свободных агентов: это решение всей жизни
  • globallookpress.com
  • © Adam Lacy/Icon Sportswire

«Это очень важное решение, решение всей жизни. Я благодарен за всё, что у меня было в «Коламбусе», — цитирует Бобровского журналистка Эмили Каплан.

«Блю Джекетс» проиграл полуфинальную серию плей-офф Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» (2:4) и вылетел из борьбы за Кубок Стэнли. Бобровский не принимал участия в последнем матче сезона, оставшись в запасе. В регулярном чемпионате НХЛ россиянин стал лидером по количеству матчей без пропущенных шайб — девять.

Ранее сообщалось, что «Колорадо» в овертайме победил «Сан-Хосе» в плей-офф НХЛ.

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