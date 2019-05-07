«Колорадо» в овертайме победил «Сан-Хосе» в плей-офф НХЛ

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Для определения победителя полуфинальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс» командам понадобится сыграть седьмой матч.
«Колорадо» в овертайме победил «Сан-Хосе» в плей-офф НХЛ
  • Reuters
  • © Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports

Поединок, проходивший в Денвере, завершился победой «Колорадо» со счётом 4:3 ОТ.

В составе победителей дубль на счету Джей Ти Комфера, ещё по голу добавили Тайсон Джост и Габриэль Ландеског.

У «Сан-Хосе» шайбы забрасывали защитники Марк-Эдуар Власик (дважды) и Брент Бернс.

Российский игрок «Колорадо» Никита Задоров не сумел отметиться результативными действиями.

Счёт в серии — 3:3. Седьмой матч состоится 9 мая в Сан-Хосе.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Коламбуса» Панарин заявил, что не думал о вариантах продолжения карьеры.

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