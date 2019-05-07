«Колорадо» в овертайме победил «Сан-Хосе» в плей-офф НХЛ
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- © Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports
Поединок, проходивший в Денвере, завершился победой «Колорадо» со счётом 4:3 ОТ.
В составе победителей дубль на счету Джей Ти Комфера, ещё по голу добавили Тайсон Джост и Габриэль Ландеског.
У «Сан-Хосе» шайбы забрасывали защитники Марк-Эдуар Власик (дважды) и Брент Бернс.
Российский игрок «Колорадо» Никита Задоров не сумел отметиться результативными действиями.
Счёт в серии — 3:3. Седьмой матч состоится 9 мая в Сан-Хосе.
Ранее сообщалось, что хоккеист «Коламбуса» Панарин заявил, что не думал о вариантах продолжения карьеры.