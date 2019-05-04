Первый гол после травмы и результативный пас: Свечников и Радулов помогли «Каролине» и «Далласу» победить в плей-офф НХЛ

«Каролина» четвёртый раз подряд обыграла «Айлендерс» в плей-офф НХЛ и впервые за десять лет вышла в финал Восточной конференции. Встреча завершилась со счётом 5:2, а автором пятого гола стал россиянин Андрей Свечников. Для 19-летнего форварда эта шайба стала первой после травмы, полученной в драке с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным. В параллельном матче результативная передача Александра Радулова помогла «Далласу» взять верх над «Сент-Луисом» и выйти вперёд в серии.

Выход в финал «Каролины»

«Каролина Харрикейнз» впервые за десять лет вышел в финал Восточной конференции НХЛ. В домашнем матче второго раунда плей-офф клуб обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2) и благодаря этому победил в серии со счётом 4:0. Автором победного гола стал россиянин Андрей Свечников.

Для нападающего начало встречи сложилось не самым лучшим образом. Уже на второй минуте он заработал удаление, и Мэтью Барзал помог «Айлендерс» реализовать большинство. Впоследствии гости имели немало шансов упрочить своё преимущество, но уже спустя две минуты подопечные Рода Бриндамора сравняли счёт. Первый же бросок по воротам Робина Ленера завершился голом в исполнении финна Себастьяна Ахо.

В начале второго периода хозяева перехватили инициативу. Скоростная комбинация в исполнении всё того же Ахо и Уоррена Фёгеле вывела на ударную позицию Теуво Теравяйнена, который обеспечил своей команде минимальное преимущество.

После шайбы Брока Макгинна наставник «Айлендерс» Барри Тротц выпустил на лёд голкипера Томаса Грайсса, однако это не спасло коллектив из Нью-Йорка от новых неудач. На этот раз отличился капитан «Каролины» Джастин Уильямс, и счёт на табло стал 4:1.

Комментируя действия своих партнёров по команде во втором периоде, Уильямс отметил, что им удалось выполнить поставленную задачу и выбить соперника из колеи.

«Мы хотели смутить их, заставить сомневаться в себе, и у нас это получилось. Дальше продолжили действовать в таком же ключе. Кёртис Макэлинни (голкипер «Каролины». — RT) был великолепен. Выручал нас, когда это было нужно. Это уже никого не удивляет», — цитирует нападающего пресс-служба НХЛ.

К третьему отрезку встречи оба коллектива заметно устали, а на 55-й минуте наступил звёздный час 19-летнего Свечникова. Нападающий вышел один на один со сменившим Ленера в воротах Томасом Грайссом и не оставил тому шансов спасти свою команду. Эта шайба стала третьей для россиянина в нынешнем розыгрыше плей-офф и первой после травмы, полученной в драке с лидером «Вашингтона» Александром Овечкиным.

Финальный счёт на табло установил Брок Нельсон, однако для «Айлендерс» его гол стал слабым утешением.

После матча Свечников поблагодарил поклонников «Каролины» за поддержку.

«Вы лучшие болельщики в мире! Спасибо», — написал россиянин на своей странице в Twitter.

Главный тренер команды Род Бриндамор остался доволен итогом встречи. Он признался, что испытывает чувство гордости за свою команду, которая в очередной раз продемонстрировала состоятельность.

«Так горжусь этими парнями, что даже не могу передать словами. У нас получился отличный рывок, которого хватило для победы. На протяжении всей серии нам так и не удалось заиграть в свой хоккей, но мы имели несколько моментов, которыми успешно воспользовались», — заявил наставник.

Последний раз «Каролина» добивалась подобного успеха в сезоне-2008/09. На пути к финалу Восточной конференции она поочерёдно обыграла «Нью-Джерси» и «Бостон», но затем уступила «Питтсбургу». Та серия получилась скоротечной и завершилась в четырёх встречах.

После матча капитан «Харрикейнз» Джастин Уильямс отметил важность этого результата не только для клуба, но и для болельщиков.

«Это очень многое значит для людей, которые пришли сегодня на арену, и тех, кто смотрит матчи по телевизору или следит за ними по радио. Разумеется, это важно и для самих игроков», — заключил хоккеист.

В финале Восточной конференции болельщиков может ждать ещё одно российское противостояние. Если «Коламбус» сумеет обыграть «Бостон», нас ждёт сражение Свечникова с Артемием Панариным, Сергеем Бобровским и Владиславом Гавриковым. Но для этого «Блю Джекетс» необходимо ещё дважды взять верх над «Брюинз». На данный момент счёт в серии равный — 2:2.

«Продолжение борьбы «Далласа»

«Даллас Старз» одержал выездную победу над «Сент-Луис Блюз» со счётом 2:1 и вышел вперёд в серии — 3:2. Немаловажную роль в этой встрече сыграл россиянин Александр Радулов, отметившийся результативной передачей.

Гости открыли счёт уже на третьей минуте встречи благодаря точному броску нападающего Джейсона Спеццы, а во втором периоде им удалось удвоить своё преимущество. На 27-й минуте Радулов подхватил шайбу в средней зоне, прорвался к воротам соперника и лишь тогда отдал пас на Эсу Линделля. Финн своим шансом воспользовался.

«Мне повезло, что Радулов сбросил мне шайбу. Ему нравится так играть. Клингберг крикнул, что соперник сзади накатывается на меня, поэтому я сместился чуть в центр, переложил шайбу на неудобную руку и бросил. По-моему, она кого-то задела. Мне повезло. Забрасывать всегда приятно», — рассказал после матча Линделль.

Что касается Радулова, то россиянин набрал десять очков и теперь занимает восьмое место в рейтинге лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша плей-офф. Он делит эту строчку с соотечественником Панариным, одноклубником Тайлером Сегином, а также Томашем Гертлом и Эриком Карлссоном из «Сан-Хосе» и Брэдом Маршаном из «Бостона». Лидируют два форварда «Колорадо» — Натан Маккиннон и Мико Рантанен.

В третьем периоде хозяевам удалось отыграть одну шайбу. Ошибка вратаря Бишопа привела к голу Джейдена Шварца. Однако на этом успехи «Сент-Луиса» закончились. Владимир Тарасенко не смог спасти свою команду. Россиянин провёл на льду более 24 минут, но полезными действиями не отметился.