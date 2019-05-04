Свечников поблагодарил фанатов «Каролины» после выхода в финал Восточной конференции НХЛ

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Российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников прокомментировал выход своей команды в финал Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Свечников поблагодарил фанатов «Каролины» после выхода в финал Восточной конференции НХЛ
  • Reuters
  • © James Guillory-USA TODAY Sports

«Лучшие фанаты в мире! Спасибо вам», — написал Свечников в Twitter.

«Каролина» выиграла серию у «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4:0. В четвёртой встрече 19-летний российский нападающий Андрей Свечников отметился заброшенной шайбой. Всего на счету форварда 4 (3 + 1) очка в плей-офф.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Коршков забросил шайбу в дебютном матче в АХЛ.

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